Катя Осадчая без бюстгальтера похвасталась фигурой в мини и куртке на голое тело

Катя Осадчая снялась в куртке на голое тело / instagram.com/kosadcha

Украинская модель, волонтерка и ведущая Катя Осадчая решила поздравить поклонников со своим Днем рождения необычным способом. Многие знаменитости сейчас, чтобы помочь ВСУ или соотечественникам, пострадавшим от военной агрессии РФ, просят о благотворительных пожертвованиях вместо подарков.

Этому примеру последовала и Осадчая, но добавила к обычному сбору средств элемент неожиданности - среди тех, кто пожертвует деньги, она решила разыграть одежду от украинского дизайнера.

Чтобы показать будущие призы, ведущая приняла участие в фотосессии, для которой примерила несколько крайне соблазнительных образов, которыми поделилась на своей странице в Instagram.

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Модельное прошлое дает о себе знать - Осадчая со свойственным ей профессионализмом и утонченностью умеет показать себя.

В кадре она примерила несколько нарядов, среди которых особенно выделялись желто-голубое мини-платье с соблазнительным вырезом, и белая куртка, которую ведущая без нижнего белья надела прямиком на голое тело.

Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников обнаженным кадром прямиком из собственной постели.

Также "черная пантера" и главная скандалистка мира моды, 52-летняя Наоми Кэмпбелл, украсила своим телом обложку известного глянца, для которого позировала в трусах и топлес.

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