Каменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкой

Настя Каменских похвасталась новым образом / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских поделилась кадрами из новогодней фотосессии.

На опубликованных фото певица предстала в коротеньком платье и длинных теплых гольфах.

"Конец декабря - это постоянное ощущение праздника. Уютные вечера, вязанные вещи, поиски подарков, радость каждому красивому снегопаду будто впервые. И тихое предвкушение чуда. Которое вот-вот случится. Ведь когда, как не в канун Нового Года и Рождества", - писала артистка в подписи к посту.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Также певица восхитила поклонников новой прической.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.

Реклама

Смотрите также: