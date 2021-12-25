УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Каменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкой

25 декабря 2021, 13:30
Прослушать новость
Остановить

Поклонники были в восторге от образа своей любимицы.

Настя Каменских
Настя Каменских похвасталась новым образом / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских поделилась кадрами из новогодней фотосессии.

На опубликованных фото певица предстала в коротеньком платье и длинных теплых гольфах.

"Конец декабря - это постоянное ощущение праздника. Уютные вечера, вязанные вещи, поиски подарков, радость каждому красивому снегопаду будто впервые. И тихое предвкушение чуда. Которое вот-вот случится. Ведь когда, как не в канун Нового Года и Рождества", - писала артистка в подписи к посту.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Также певица восхитила поклонников новой прической.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.

Реклама

Смотрите также:

Автор: Сергей Кущ
viber
Настя Каменских новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Каменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкой». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный романГороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный роман Как правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылосьКак правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылось Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022 В моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-хВ моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-х Любовный гороскоп на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022: Близнецам – ссоры, Скорпионам – сплетниЛюбовный гороскоп на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022: Близнецам – ссоры, Скорпионам – сплетни
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
13:43

"Последние всплески коронавируса": вирусолог заявила, что пандемия уже идет к завершению

13:30

Каменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкой

13:00

Гороскоп на завтра 26 декабря 2021: Девам – расходы, Скорпионам – удача, Стрельцам – невероятное везениеВидео

12:59

На Днепропетровщине семья попала в ДТП: погибли двое детей, третий - в тяжелом состоянииВидео

12:38

Украинцам перед Новым годом увеличили надбавку к пенсиям, но повезло не всемВидео

Реклама
12:14

В 2022 году всем нужно будет опять вакцинироваться от коронавируса – КузинВидео

12:06

Метеозависимым людям придется нелегко: синоптик пообещал резкий скачок от +5 до -12Видео

11:47

ПриватБанк заблокировал все счета во время денежного перевода: недовольная клиентка сообщила детали

10:57

"Премию Дарвина ему": в Киеве водитель решил прогреть машину необычным способом и стал пешеходом

10:43

"Уцелеть нереально": Комаровский сравнил Омикрон с корью и заявил, что его "подцепит" весь мирВидео

10:19

Поздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки

10:01

В Украине начали производить беспилотники Bayraktar — ЕрмакВидео

09:47

"Расширить границы до Кракова": политолог рассказал, чего добивается ПутинВидео

09:44

Коронавирус в Украине 25 декабря: за сутки более 5 тысяч новых COVID-заражений и 268 смертейВидео

09:03

"Это Николай сделал": в Черкасской области мужчина зарезал молодую мать двоих детей

08:53

Ученые выяснили, как получить супериммунитет к разным штаммам COVID-19

08:10

Гороскоп на сегодня 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шансВидео

08:00

Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

07:55

Песков заявил, что у НАТО "нет дедлайнов" для ответа Путину по "гарантиям безопасности"Видео

07:45

Лживый и жадный психопат пытается "плюнуть в вечность"мнение

Реклама
07:27

Отвод войск от границы с Украиной: Россия отправила в казармы 10 тысяч военныхВидео

07:10

Вывод СП-2 из-под удара и провал диалога Байдена с Путиным: в США предупредили УкраинуВидео

06:29

Газ по 17 и электричество по 2,5 гривны: что будет с тарифами в 2022 годумнение

06:01

В моду на 2022 год вернулась удивительная короткая стрижка каре до подбородка из бурных 1920-хФото

05:28

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Европа стремительно опустошает газовые хранилищаВидео

05:10

Новый роман, покупка квартиры и повышение статуса: гороскоп на январь 2022 года для ВесовВидео

04:47

Как сейчас выглядит главная героиня сериала Просто Мария - 59-летняя актриса Виктория Руффо

04:22

Украину заморозит до -24°: когда и где врежет дубакВидео

03:49

На скорую руку и очень полезно: диетолог поделилась самым здоровым способом приготовления овсянкиВидео

03:46

Участница шоу Холостяк-11 снялась обнаженной для обложки Playboy

03:15

Лунный гороскоп на неделю 27 декабря – 2 января: Львам – любовь, Девам – исполнение желаний, Козерогам – долгиВидео

02:38

Какие лекарства нельзя употреблять с алкоголем: ответ врачей

02:14

Женщины в армии: в каких странах мира мобилизация является всеобщейВидео

01:45

Доллар обвалит гривну: украинцам раскрыли худший сценарий и назвали срокиВидео

01:16

Будут гнить, а не усваиваться: названы продукты, которые нельзя сочетать вместе

00:51

Приметы на 25 декабря: что нельзя делать в Спиридонов день и как не попасть в бедуВидео

00:04

В Чехии умерла молодая заробитчанка, для лечения которой деньги собирали всем городомВидео

24 декабря, пятница
23:56

В Херсонской области девочка пожаловалась копам на пьяные разборки родителей

23:31

Окоченели ноги в коньках: в Киеве спасатели вытащили девушку из ледяной водыВидео

23:19

Привлечете богатство и окутает невероятная удача: какие вещи в доме должны быть на Новый год 2022Видео

Реклама
22:59

Зеленский назначил нового губернатора Харьковской области: что о нем известно

22:55

Президент обсудил Донбасс и Северный поток-2 с американскими чиновникамиВидео

22:30

Путин продолжает стягивать войска: обнародована свежая карта Минобороны УкраиныВидео

22:21

В СИЗО Луцка загадочно умерла женщина

22:17

Нацбанк приготовил украинцам "новогодний подарок": появятся новые монеты

21:58

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиака

21:42

Умер известный советский актер

21:42

Граница Украине и вывод войск с ОРДЛО: Ермак сказал, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего плохогоВидео

20:56

Онколог-"морж" спас девочку, провалившуюся под лед в КропивницкомВидео

20:37

Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять