Каменских в эффектном мини и гольфах впечатлила позами под елкой

Поклонники были в восторге от образа своей любимицы.
Украинская певица Настя Каменских поделилась кадрами из новогодней фотосессии.
На опубликованных фото певица предстала в коротеньком платье и длинных теплых гольфах.
"Конец декабря - это постоянное ощущение праздника. Уютные вечера, вязанные вещи, поиски подарков, радость каждому красивому снегопаду будто впервые. И тихое предвкушение чуда. Которое вот-вот случится. Ведь когда, как не в канун Нового Года и Рождества", - писала артистка в подписи к посту.
Также певица восхитила поклонников новой прической.
Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.
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Автор: Сергей Кущ