Каменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красе

Артистка показала очередной соблазнительный образ / instagram.com/kamenskux/

34-летняя украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась пикантным снимком с отдыха.

Каменских привлекает внимание к своей персоне не только своим творчеством, но и откровенными снимками в бикини.

Новый пост был посвящен утру в Раю, то есть пребыванию артистки на райском курорте. Она позировала в шортиках и лифе от бикини без пуш-ап, для кадра сильно прижав грудь руками.

Фото: instagram.com/kamenskux/

Фото: instagram.com/kamenskux/

Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.