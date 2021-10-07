Каменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красе

Певица не перестает радовать поклонников пикантными снимками.
34-летняя украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась пикантным снимком с отдыха.
Каменских привлекает внимание к своей персоне не только своим творчеством, но и откровенными снимками в бикини.
Новый пост был посвящен утру в Раю, то есть пребыванию артистки на райском курорте. Она позировала в шортиках и лифе от бикини без пуш-ап, для кадра сильно прижав грудь руками.
Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.
Автор: Сергей Кущ