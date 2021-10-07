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Каменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красе

7 октября 2021, 21:04

Певица не перестает радовать поклонников пикантными снимками.

каменских
Артистка показала очередной соблазнительный образ / instagram.com/kamenskux/

34-летняя украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась пикантным снимком с отдыха.

Каменских привлекает внимание к своей персоне не только своим творчеством, но и откровенными снимками в бикини.

Новый пост был посвящен утру в Раю, то есть пребыванию артистки на райском курорте. Она позировала в шортиках и лифе от бикини без пуш-ап, для кадра сильно прижав грудь руками.

Фото: instagram.com/kamenskux/
Фото: instagram.com/kamenskux/

Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.

Автор: Сергей Кущ
viber
Настя Каменских
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