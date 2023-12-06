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Каменских устроила своими сочными формами настоящий тест-драйв тугому корсету

Анна Подгорная
6 декабря 2023, 03:10
NK рада вновь сверкнуть своими прелестями на экране, тем более что ей это удается с особым изяществом.
Настя Каменских
Настя Каменских в корсете показала пышную грудь и фигуру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

В конце ноября украинская певица Настя Каменских (NK) уехала за границу, чтобы "начать свою творческую историю на международном уровне". Первым этапом стала презентация песни "Tu y Yo" на различных латиноамериканских ресурсах.

Сейчас артистка активно ходит по утренним шоу и рассказывает про свое музыкальное творение. За рубежом Каменских вернулась к своим "довоенным" образам в стиле дерзкой сексуальности, которые так ей к лицу.

Недавно на своей странице в Instagram NK показала новый лук для очередного ток-шоу, от которого у поклонников перехватило дух. Артистка примерила джинсовое платье без бретелей с корсетом и юбкой-карандашом.

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Наряд идеально подчеркнул плавные фигуры певицы, за которые еще недавно артистку "ругали" в Сети, и ее бюст, едва сдерживаемый плотной тканью корсета. Фанаты в восторге от того, как заново расцветает Каменских.

Настя Каменских
Настя Каменских в корсете показала пышную грудь и фигуру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Ранее "рыженькая из НеАнгелов" Слава Каминская на Канарах похвасталась похудением в дерзком бикини. Теперь певица смело светит своими прелестями без ретуши.

Также украинская актриса кино, театра и озвучки Наталка Денисенко без бюстгальтера прикрыла прелести бахромой - на камеру артистка позировала в экзотическом костюме с голым бюстом.

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шоу-бизнес Настя Каменских новости шоу бизнеса
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