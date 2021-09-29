"Каменских укусила?": подопечная Потапа снялась в эротической фотосессии для Playboy

Мишель Андраде снялась для украинского Playboy / instagram.com/mishvirmish

Певица Мишель Андраде снялась для украинской версии журнала Playboy. Кадрами пикантной фотосессии звезда поделилась в Instagram. "Почему бы во вторник не устроить немного пожара?", – поинтересовалась у подписчиков девушка.

На снимках Мишель предстала с розовыми волосами, в кожаных брюках и куртке, под которую не надела белья. На одном из кадров исполнительница полностью обнажила грудь, прикрыв соски наклейками.

Мнения подписчиков насчет откровенной съемки Мишель разделились. Большинство пришло в восторг от нового образа певицы, но часть отреагировала негативно.

"Срамота!", "Я от Вас такого не ожидала. Я думала Вы порядочная девушка. Жаль!", "Каменских укусила?", "Наконец-то раздеваться начала. Долго что-то", "А девочка созрела!", "Да уж... Демоны сожрали Чистоту...", "Эх, шоубиз и богемная тусовка потихоньку не туда любого заведут...", – написали они в комментариях.

Мишель Андраде снялась в фотосессии / instagram.com/mishvirmish

Мишель Андраде снялась в фотосессии / instagram.com/mishvirmish

Кто такая Мишель Андраде

Мишель Андраде – украинская певица и телеведущая. Поёт на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках.

2 ноября 2017 года вышел первый сольный видеоклип Андраде на песню "Хватит свистеть". Автором песни стал Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив). Припев песни Андраде исполняла свистом.

В 2019 году был выпущен альбом Андраде Latino Ritmo. В сентябре 2019 года была представлена первая сольная песня Андраде на украинском языке – "Не знаю".