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Каменских с тряпицей между бедер возмутила фанатов: "Уже б сразу голая!"

4 ноября 2021, 01:13

Пикантные снимки певицы в бикини оценили не все ее поклонники.

Настя Каменских
Новые фото Насти Каменских вызвали неоднозначную реакцию поклонников / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских (NK) в очередной раз вызвала горячие дискуссии среди своих подписчиков. Ее новые фото вызвали не только одобрительные отзывы, но и резкую критику.

В своем последне посте в Instagram исполнительница продемонстрировала точеную фигуру в красном бикини.

Каменских в бикини / instagram.com/kamenskux
Настю Каменских обвинили в использовании фотошопа / instagram.com/kamenskux

Многие поклонники расхвалили Каменских, но были и те, кто обвинил певицу в нескромности, добавив, что девушка слишком часто редактирует снимки с помощью посторонних программ.

"Эти трусы ещё можно до ушей натянуть, что уж мелочиться?", "Купальник не алё! Уже б сразу голая!", "Сколько фотошопа Хоть бы раз без фотошопа, вы даже сами уже забыли как выглядите в естественном виде!", - писали возмущенные поклонники певицы.

Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.

Больше о Каменских:

Автор: Сергей Кущ
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Настя Каменских новости шоу бизнеса
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