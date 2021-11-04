Каменских с тряпицей между бедер возмутила фанатов: "Уже б сразу голая!"

Новые фото Насти Каменских вызвали неоднозначную реакцию поклонников / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских (NK) в очередной раз вызвала горячие дискуссии среди своих подписчиков. Ее новые фото вызвали не только одобрительные отзывы, но и резкую критику.

В своем последне посте в Instagram исполнительница продемонстрировала точеную фигуру в красном бикини.

Каменских в бикини / instagram.com/kamenskux

Настю Каменских обвинили в использовании фотошопа / instagram.com/kamenskux

Многие поклонники расхвалили Каменских, но были и те, кто обвинил певицу в нескромности, добавив, что девушка слишком часто редактирует снимки с помощью посторонних программ.

"Эти трусы ещё можно до ушей натянуть, что уж мелочиться?", "Купальник не алё! Уже б сразу голая!", "Сколько фотошопа Хоть бы раз без фотошопа, вы даже сами уже забыли как выглядите в естественном виде!", - писали возмущенные поклонники певицы.

Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.

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