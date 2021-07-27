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"Какая попомания": Настя Каменских топлес в бассейне произвела фурор

27 июля 2021, 13:37

Украинская певица Настя Каменских "сделала" утро своих подписчиков гарячим фото.

Настя Каменских
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Певица NK часто занимается пробежками по утрам, а потом купается в собственном бассейне.

На этот раз певица побаловала поклонников аппетитным кадром утром в бассейне, который показала в Instagram. Девушка показала невероятные ножки на накачанные бедра под водой, купаясь в бассейне дома.

"Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день"

Настя Каменских
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

"Красивая магия))", "А водичку то зря заблюрили", "Вау...вау, какая магия..точнее попомания", "Молодчинка", "Русалочка", "Околдован- пишут ей в комментарии.

Ранее спортсменка Марта Костюк топлес удивила шикарным телом на летнем фото

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