"Какая попомания": Настя Каменских топлес в бассейне произвела фурор

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Певица NK часто занимается пробежками по утрам, а потом купается в собственном бассейне.

На этот раз певица побаловала поклонников аппетитным кадром утром в бассейне, который показала в Instagram. Девушка показала невероятные ножки на накачанные бедра под водой, купаясь в бассейне дома.

"Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день"

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

"Красивая магия))", "А водичку то зря заблюрили", "Вау...вау, какая магия..точнее попомания", "Молодчинка", "Русалочка", "Околдован- пишут ей в комментарии.

Ранее спортсменка Марта Костюк топлес удивила шикарным телом на летнем фото