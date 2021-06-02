"Какая кошечка": солистка Little Big показала грудь в сексуальном наряде

Соня Таюрская / instagram.com/sonyatayurskaya/

Певица Соня Таюрская, которая недавно рассказала, как начались ее отношения с Ильей Прусикиным, похвасталась фигурой в соблазнительном купальнике.

Таюрская устроила себе жаркий отдых на солнышке в откровенном купальнике, который очень удачно оголяет ее тело, и позволяет продемонстрировать в лучшем ракуре нежную грудь.

Девушка в Instagram светонула нарядом, который поражает вообщажение своим декольте, но не стала их никак подписывать.

Однако, в комментариях ее поклонники в полной мере оценили все прелести артитки, и написали ей достаточно подписей к фото.

Соня Таюрская / instagram.com/sonyatayurskaya/

Соня Таюрская / instagram.com/sonyatayurskaya/

"Такая красотка", "Ну, что за женщина", "От Вас всегда такая энергетика! Интервью огонь, рада! ", "А это законно быть такой секси?", "Шикарная женщина", "Внезапное сексуальное давление", "Какая кошека принимает солнечные ванны", - пишут в комментариях.

Ранее Соня Таюрская дала интервью Ксении Собчак, в котором постаралась развеять слухи о том, что она увела Илью Прусикина из семьи.