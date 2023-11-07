Как пин-ап картинка: Злата Огневич затянула формы в корсет из прозрачных кружев

Певица пообещала множество сюрпризов, и, очевидно, решила начать с самых пикантных из них.

https://stars.glavred.info/kak-pin-ap-kartinka-zlata-ognevich-zatyanula-formy-v-korset-iz-prozrachnyh-kruzhev-10514617.html Ссылка скопирована

Злата Огневич похвасталась фигурой в кружевном платье-корсете / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич часто рассказывала о том, что ее путь к женственности и принятию собственной привлекательности был непростым. Тем не менее артистка в этом значительно преуспела: сейчас Злата относится к тому редкому типу женщин, который и в платье из мешковины будет сверкать ярче солнца.

Что уже говорить про наряды, которые сплошь состоят из невесомых прозрачных кружев. Именно в таком луке Огневич появилась на новых фотографиях, которыми она поделилась в Instagram.

Злата примерила черное платье, длина которого едва прикрывала треть бедра артистки. Наряд был пошит из черной прозрачной ткани на манер корсета, а лиф - украшен нежным кружевом. Также Огневич надела черные перчатки выше локтя, и черные же босоножки. Романтический образ с горячими нотками идеально подчеркнул формы звезды.

видео дня

Пикантными кадрами певица анонсировала новые сюрпризы для поклонников своего творчества. Снимки она подписала словами из новой песни "Віддаю": "Якщо твій цілунок- то ліки, Лікуй мене, в ріках топи, Хай наші сплітаються руки…".

Поклонники предполагают, что лекарство, о котором идет речь в треке, может быть любовным эликсиром, которым артистка щедро сдабривает свою музыку.

Ранее украинская певица Alina Pash снялась топлес и предложила своим поклонникам альтернативный способ отпраздновать Хэллоуин - отказаться от конфет ради благого дела.

Также звездная украинская дзюдоистка и олимпийская чемпионка Дарья Белодед показала, как приручает "железного коня" в открытом платье с голыми плечами.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.