"Как модель из 90-ых": Даша Квиткова сразила наповал идеальными формами в красном "бикини мести"

Украинская блогерка и победительница романтического реалити-шоу Холостяк Даша Квиткова и сама с недавних пор стала холостячкой в реальной жизни - ее брак с ведущим Никитой Добрыниным пошел прахом.
Переживая не самый легкий период в своей жизни, она отправилась с полуторагодовалым сыном Львом отдыхать на Мальдивы. Естественно, на ее странице в Instagram появилось множество крайне горячих снимков в бикини.
Злые языки подтрунивают Квиткову, дескать снимает она все это для того, чтобы насолить Добрынину, или же в надежде найти себе нового ухажера как можно скорее. На деле же блогерка просто наслаждается свободным временем в компании крохи-сына на красивом курорте. В конце концов тело она теперь имеет и правда восхитительное. Особое внимание привлекли ее недавние фото в ярко-красном бикини.
Даша показала серию сэлфи, на которых позирует в купальнике от бренда нижнего белья Ким Кардашьян Skims. Она крутится на пляже у зеркала (которое притащила из своего домика), принимая различные соблазнительные позы.
Поклонники рады, что Квиткова не замыкается в себе из-за неудавшегося брака, а также подшучивают, что после развода женщина только хорошеет.
Ранее ретро-обнаженкой в собственном исполнении поделилась российская телеведущая и пропагандистка Ксения Собчак - показала свое развратное фото с обложки журнала начала нулевых.
Искусству хвастаться своим телом и не скатываться в пошлость Собчак стоит поучиться у украинской певицы Тины Кароль. Артистка также поворошила свои архивы и выудила оттуда пикантный кадр, на котором позировала без белья.
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