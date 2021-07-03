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"Как горячо": Мишель Андраде засветила грудь в прозрачном купальнике

3 июля 2021, 07:01

Украинско-боливийская певица Мишель Андраде похвасталась формами в откровенном наряде.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

Молодая артистка Мишель Андраде последнее время к своей профессии певицы добавила еще и новые навыки - ведущей тревел-проекта. Она уже второй сезон снялась в шоу Орел и решка, и с восторгом оценила хоть и мимолетные, но частые путешествия.

Она часто публикует пикантные кадры - из своих фотосессий, клипов и отдыха. Однако, в недавнем интервью Александре Кучеренко она призналась, что пока неготова для совсем обнаженных фотосессий.

В своем Instagram Мишель Андраде показала кадры со своего крайнего пляжного отдыха - в нежного цвета прозрачном бикини она позировала сидя на песке в кроссовках и накинув поверх белую свободную рубашку.

Под мокрой прозрачной тканью Мишель Андраде засветила все свои женские прелести.

"Между работой и отдыхом немного фото", - подписала певица свой пост.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/
Мишель Андраде
Мишель Андраде / instagram.com/mishvirmish/

"Очень красиво", "Агония", "Красотка", "Стройная, и красивая, выглядишь хорошо", "Какая красивая девочка", "Бомба девушка", "Супер Мишелька", "Ох, как горячо", - пишут ей в комментариях.

Ранее стало известно, сколько Мишель Андраде платит Потап за концерты и песни.

Мишель Андраде новости шоу бизнеса
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