Jerry Heil в трусиках и маечка побаловала поклонников фигурой в пикантной фотосессии

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

Певица Jerry Heil недавно приняла участие в новой инициативе проекта от UNICEF Ukraine и Inscience.io, что касается изменений климата. Она опубликовала несколько кадров, на которых позировала в белье на крыше дома, прикрывшись одеялом. Теперь она завалила поклонников другими кадрами из этой фотосессии, во всей красе продемонстрировав свои прелести, едва прикрытые маечкой и трусиками.

На фото в Instagram Jerry Heil растрепала волосы и продемонстрировала худенькую фигурку и стройные ножки, которые частично прикрыла одеялом.

Также она показала шикарный макияж для этой фотосессии крупным планом.

"Кайф", "Очень красивая, Яна", "Невероятно красивая", "Яна прикрывает собой любовницу", "Супер фото", "Какие прекрасные фото. Яна, зачем Вы прикрываете живот?", - пишут ей в комментариях.

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