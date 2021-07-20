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Jerry Heil случайно засветила юную грудь во время съемки блога

20 июля 2021, 02:26

Украинская певица Jerry Heil показала кадры из той съемки, часть которой слили в Сеть.

Jerry Heil
Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil недавно поругалась с Анной Тринчер, которая опубликовала в Сети одного фото Яні Шемаевой топлес.

Подруги нашли общий язык, и кажется, пришли к взаимопониманию, но теперь Jerry сама показала лишнего, когда публиковала очередное сториз в своем Instagram.

Jerry проходит курс уколов липолитиками, что связано с ее фигурой и обменом веществ. Как большинство операционных вмешательств эта процедура требует специального медицинского наряда, такого нелюбимого знающими людьми - прозрачного, которое завязывается поясом.

После слива фото подругой, Яна решила рассказать о процедурах и показать часть процедуры. Она умело повесила банеры на экране, чтобы скрыть свой бюст, когда снимала на фронтальную камеру, но в нескольких ракурсах расчет подвел, и халат предательски засветил часть ее бюста.

Она призналась, что сначала укалывание было не таким болючим, но последние уколы оказалось действительно больно терпеть.

Ролики уже уже не доступны в сториз певицы, к тому же, кто заметил ее случайный засвет - неизвестно - Instagram устроен так, что комментарии к сториз видны только авторам.

Напомним, Анна Тринчер 14 июля "слила" в Сеть переписку с интимными фото Jerry Heil.

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