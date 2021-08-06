Jerry Heil случайно засветила трусики в крошечном мини-платье и произвела фурор

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

Певица и блогер Jerry Heil часто показывает в сториз свои приключения, съемки и путешествия. Певица постоянно публикует десятки сториз, иногда даже показывая, как она принимает процедуры в полуголом состоянии. Не бывает и без легких конфузов.

В этот раз на сториз, которое больше не доступно онлайн она показала наряд, в котором потом проводила съемки бэкстейджа на шоу Україна має талант.

В сториз она позировала с вентилятором, пытаясь осушить мокрые волосы. Девушка неловко ерзала на стуле, и случайно засветила под крошечным подолом трусики. На других кадрах она закрыла низ короткого подола эмоджи. чтобы избежать других засветов.

"Неудачный саундтрек удачного начала вашего дня", - пишет Jerry Heil.

Поклонники в полной мере смогли оценить и наряд певицы и способы Jerry Heil использования вентилятора, но комментарии и комплименты видит только сама Jerry Heil, как автор сториз.

Ранее Jerry Heil разделась и свела с ума поклонников горячими фото с дикого безлюдного пляжа.