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Jerry Heil разделась и свела с ума поклонником горячими фото с дикого безлюдного пляжа

2 августа 2021, 02:16

Украинская певица Jerry Heil показала, как она проводит выходные.

Jerry Heil
Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

Украинская певица Jerry Heil, которая недавно стала жертвой слива обнаженных фото, не унывает, и продолжает свой ритм жизни. На выходных Jerry Heil вырвалась к воде, и решила получить навык вождения квадрациколом. А как же не поездить на нем по пляжу? Но еще до всех экстремальных заездов девушка попозировала на пляже и показала свою фигуру в крошечном бикини.

Jerry Heil в Instagram похвалилась женственностью в сексуальном зеленом бикини, показав идеальное тело с разных ракурсов и порадовав поклонников селфи. Она отметила, что отдахнуть решила в Одесской области.

"Это музыкальный пост! Если приложить мои фото в ушки, то звучит песня "фоткайся сама, когда инстахазбенда нет". Ладно, на самом деле я рада. Я сбежала на несколько дней из города, где много говорят, но не знают, зачем. Чтобы спросить себя, чего я хочу. Ну и чтобы бессовестно поесть нектаринов, сколько влезет (так что это фото "до")", - рассказала певица, и призналась, что квадрацикл у нее был запланирован на 5 утра следующего дня - пока на пляжи еще не вышли все-все туристы.

Jerry Heil
Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/
Jerry Heil
Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/
Jerry Heil
Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

"Какая же ты естественно прекрасная!)", "Кекс", "Прелесть", "Дуже гарна", "Яна, що за синяки на бедрі?", "ой, было дело вечерком в отеле) в общем все хорошо, ей понравилось)", - пишут ей в комментариях.

Ранее украинская актриса в бикини удивила шикарной внешностью на жарком пляже

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