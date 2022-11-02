"Извините, меня связали": Ирина Шейк изогнулась в невообразимой позе в нижнем белье

Модель Ирина Шейк опубликовала провокационные снимки, которыми поделилась в социальной сети.
Российская супермодель Ирина Шейк снялась в новой необычной фотосессии.
Снимками, на которых звезда позирует в черном парике, нижнем белье и неожиданных позах, демонстрирующих растяжку селебрити, она опубликовала на своей странице в Instagram.
Модель снялась в образе королевы пин-апа Бетти Пейдж и поделилась целой серией снимков со связанными руками.
Напомним, ранее супермодель Ирина Шейк попала в скандал, опубликовав на своей странице в Instagram фото с подписью, в которой использовала букву Z. Ее избрали рашистские пропагандисты, как один из символов войны с Украиной.
Несмотря на то, что в начале полномасштабной войны модель призывала к миру и даже публиковала контакты организаций, чья деятельность направлена на помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам, это использование Z-символики было воспринято крайне отрицательно.
Мировое сообщество всколыхнула эта выходка Шейк, и они призвали мировые бренды разорвать рабочие контракты с моделью-рашисткой.
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