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Известная украинская модель похвасталась обновленными формами в нижнем белье

Анна Подгорная
10 октября 2023, 03:30
Анна Неплях не перестает радоваться постройневшей фигуре, и балует поклонников горячим контентом.
Анна Неплях
Анна Неплях показала фигуру в белье после похудения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях высоко ценила свои пышные формы, которые она приобрела в прошлом году - красотка оставалась привлекательной даже тогда, когда ее фигура округлилась. Что уже говорить про харизму, которая к дополнительным кило никогда не имела никакого отношения.

Сейчас Неплях работает над созданием нового тела, и уже готова хвастаться перед поклонниками первыми результатами. К примеру, снимков Анны в нижнем белье в ее блоге в Instagram стало значительно больше.

При этом стоит отметить, что болезненной худобой модель никогда не отличалась: она любит вкусно поесть и выпить, однако точно знает, каких правил следует придерживаться, чтобы оставаться в тонусе.

видео дня

Свои секреты в действии она показала в социальных сетях: опубликовала видео, где она позирует перед зеркалом в полный рост в темных стрингах с сердечком на пикантном месте и в белой майке. Ее Анна задрала так, чтобы было видно плоский животик и полукружья сочного бюста.

Анна Неплях
Анна Неплях показала фигуру в белье после похудения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Ранее украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала, как на самом деле выглядит ее тело без фотошопа. Таким образом она призвала подписчиков учиться принимать себя и свое тело со всеми несовершенствами.

Также шикарная Дженнифер Энистон показала великолепную фигуру в одном пиджаке - вечно молодая звезда Голливуда в канун 55-летия похвасталась идеальными формами.

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