Иво Бобул перенес операцию из-за коронавируса

Иво Бобул / УНИАН

Певец, народный артист Украины Иво Бобул признался, как переносил проблемы со здоровьем.

Артист принял участие в шоу Україна має талант, и за кулисами шоу рассказал в комментарии для издания Факты, что он перенес операцию, хотя особо об этом не распространялся.

"В первый карантин мы все сидели дома, из-за чего я заработал себе тромбы и пришлось делать операцию. Дома ничем и не занимался. Были очень депрессивные настроения, потому что когда в новостях показывают один негатив, где тебе взять позитив? Проводил время с сыном, но я за него тоже переживал, за родных, жену. В магазин с нашей семьи ходил только я", - рассказал он.

Также он признался, что его не так часто зовут на подобные шоу, потому что боятся его справедливости - артист всегда честно может раскритиковать номер, а это роняет моральный дух участников.

Как ранее сообщал Главред, шоу Україна має талант перезапускают в честь 30-летия независимости Украины.

До этого глава Минздраа Украины Ляшко рассказал о новом локдауне в Украине