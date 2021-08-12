Ирина Дубцова поразила пышными формами на откровенном фото

Ирина Дубцова / instagram.com/dubtsova_official/

Певица Ирина Дубцова время от времени хвалится перед поклонниками горячими фото, на которых светит соблазнительной фигурой.

Ирина Дубцова в своем Instagram похвасталась откровенным кадром, на котором предстала в закрытом купальнике, засветив ножки и примерив огромную соломенную шляпку к ее купальнику.

"Грущу, считаю, как мало дней осталось от отпуска в прекрасном отеле. Два осталось, 7 в уме", - пишет она.

Ирина Дубцова / instagram.com/dubtsova_official/

"Какая фигууууураааа", "Шикарный фотошоп, браво", "Вот это я понимаю формы, не то что у некоторых одни кости", "Красивая молодая женщина, с отличной фигурой. Прекрасная певица, талантливая актриса! Счастья Вам и здоровья!!!", "Была б мужиком, влюбилась бы", "Какая фигура", "Ого", "Красотка", - пишут ей в комментариях.

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