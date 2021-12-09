Ирина Билык снялась в пальто на голое тело

Певица представила новый клип.
Украинская певица Ирина Билык выпустила новый клип на песню Мне нравится.
Режиссером видеоработы выступил Герман Ненов.
"Я редко исполняю песни о счастливой любви, но вот она, песня моей мечты — рассказ о том, что когда между людьми есть настоящие чувства, то между ними должно быть внимание, уважение и подарки", - рассказала Билык.
В клипе певица предстала в семи образах. Она примерила пальто на голое тело и показалась публике в туфлях на высокой шпильке.
Читайте такжеЗлата Огневич без комплексов показала свою фигуру в самых пикантных позах и нарядах"Мне кажется, после просмотра этого клипа для многих девушек должно стать новым трендом и даже традицией – встречать любимого практически обнаженной, но в красивых туфлях и шикарном пальто!" - прокомментировала певица свои наряды.
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