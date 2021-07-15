Интимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурор

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

Вечером 14 июля Сеть загорелась от скандала между певицами и подругами. Девушки общаются в Instagram и присылали друг дружне свои откровенные фото. Как результат - в сториз Jerry Heil появился скриншот с переписки с Анной, где та показала себя в ярком крошечном бикини в странных позах. Артистка поинтересовалась у подруги, стоит ли публиковать фотографии в своем фотоблоге. Впрочем, Jerry Heil посоветовала ей этого не делать.

Такой поступок изрядно возмутил Тринчер. По ее словам, она не понимает, почему Яна так сделала. По ее словам Шамаева с 14 июля не берет трубку и не отвечает на звонки.

"Это адекватно, когда человек берет и сливает в Сеть личную переписку? У меня в голове не укладывается, при каких обстоятельствах можно, бл**ть, скринить... Я не знаю, как на это реагировать", - заявила она в сториз.

Девушка не стала долго терпеть и опубликовала в ответ голое фото Jerry Heil, которое та делала перед одной из процедур массажа.

"Это будет моим ДО. Леди натуральность, блин. Немного кринжа", - писала Яна Анне.

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В результате Instagram Jerry Heil день разрывается от хейтеров, которые поддерживают Тринчер, и девушка сообщила, что у нее уже началась массовая отписка со страницы.

Она обратилась к Ане в стоиз. Jerry уверяет, что чисто случайно нажала не на ту кнопку в телефоне, и что это ситуация "это не то, что ты подумала". Она попросила Тринчер удалить фото, и убрала его со своей страницы почти сразу.

Напомним, что Jerry Heil принципиально никогда не публикует откровенные фото. С другой стороны Анна Тринчер - любительница показать свои формы в обольстительных нарядах, и даже на светские мероприятия предпочитает приходить в сексуальных нарядах.

Певицы убрали скриншоты из своих соцсетей, но как это повлияет на их дружбу - неизвестно.