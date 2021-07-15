УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Интимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурор

15 июля 2021, 11:43

Между финалисткой нацотбора на Евровидение Jerry Heil и участницей Голоса Анной Тринчер произошла перепалка со сливом откровенных фото в Сеть.

Jerry Heil
Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil/

Вечером 14 июля Сеть загорелась от скандала между певицами и подругами. Девушки общаются в Instagram и присылали друг дружне свои откровенные фото. Как результат - в сториз Jerry Heil появился скриншот с переписки с Анной, где та показала себя в ярком крошечном бикини в странных позах. Артистка поинтересовалась у подруги, стоит ли публиковать фотографии в своем фотоблоге. Впрочем, Jerry Heil посоветовала ей этого не делать.

Такой поступок изрядно возмутил Тринчер. По ее словам, она не понимает, почему Яна так сделала. По ее словам Шамаева с 14 июля не берет трубку и не отвечает на звонки.

"Это адекватно, когда человек берет и сливает в Сеть личную переписку? У меня в голове не укладывается, при каких обстоятельствах можно, бл**ть, скринить... Я не знаю, как на это реагировать", - заявила она в сториз.

Девушка не стала долго терпеть и опубликовала в ответ голое фото Jerry Heil, которое та делала перед одной из процедур массажа.

"Это будет моим ДО. Леди натуральность, блин. Немного кринжа", - писала Яна Анне.

Реклама

В результате Instagram Jerry Heil день разрывается от хейтеров, которые поддерживают Тринчер, и девушка сообщила, что у нее уже началась массовая отписка со страницы.

Она обратилась к Ане в стоиз. Jerry уверяет, что чисто случайно нажала не на ту кнопку в телефоне, и что это ситуация "это не то, что ты подумала". Она попросила Тринчер удалить фото, и убрала его со своей страницы почти сразу.

Напомним, что Jerry Heil принципиально никогда не публикует откровенные фото. С другой стороны Анна Тринчер - любительница показать свои формы в обольстительных нарядах, и даже на светские мероприятия предпочитает приходить в сексуальных нарядах.

Певицы убрали скриншоты из своих соцсетей, но как это повлияет на их дружбу - неизвестно.

Анна Тринчер новости шоу бизнеса Jerry Heil
Сейчас вы просматриваете новость «Интимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурор». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делатьМагнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать Гороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожарыГороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары Почему Банковая может наломать дров с увольнением АваковаПочему Банковая может наломать дров с увольнением Авакова Путин готовится к наступлению и хочет скрыть проблемы Крымского моста – военный экспертПутин готовится к наступлению и хочет скрыть проблемы Крымского моста – военный эксперт Руками Меркель Россия прокладывает себе путь к УкраинеРуками Меркель Россия прокладывает себе путь к Украине

Последние новости

12:03

В Миргороде по программе "Большая стройка" ремонтируют исторические здания под школы искусств

11:59

ВМС Украины вооружили грозным ударным беспилотником из Турции

11:58

Болельщики выбрали лучший гол Евро-2020 – это не шедевр Ярмоленко Видео

11:43

Интимные фото Jerry Heil топлес в Сети произвели фурор

11:43

В Турции задержали судно с украинцами: моряков обвиняют в контрабанде наркотиков

Реклама
11:35

Мучительная жара до +38°: синоптик обнадежила украинцев скорым похолоданием и назвала сроки Видео

11:02

Соломия Витвицкая попала в ДТП - стало известно о состоянии ведущей 1+1 Видео

10:39

Как защитить печень: пять лучших добавок для здоровья печени Видео

10:37

"Влюбляет c первого визита": Украина обзавелась официальным аккаунтом в Instagram

10:18

Рада приняла отставку главы МВД Арсена Авакова Видео

10:02

В Киеве водитель автобуса зажал ребенку руку дверью и обматерил пассажиров

09:58

"Родители-ублю*ки": в Черкассах директор дворца молодежи набросилась на "иностранные" имена детей

09:46

Укрзализныця проложила маршрут в Чернобыльскую зону отчуждения: почему это важно

09:23

Участниц откровенной фотосессии из Украины снова задержали в Черногории Видео

09:09

Топор в сумке и маленькая зарплата: проводница рассказала об условиях работы в Укрзализныце

09:00

Реинкарнация Народного фронта или союз с Разумковым: чего ждать от Авакова после отставки

08:37

Новый локдаун в Украине: вакцинация групп риска станет ключевым фактором – Ляшко Видео

08:19

Рост случаев заражения COVID-19: за сутки поставили более 600 новых диагнозов

07:58

Скандал на Харьковщине: при доставке испортили более 9 тысяч вакцин Pfizer Видео

07:52

Младенца кормили коровьим молоком и водой из колодца: в Харькове умерла 3-месячная девочка Видео

Реклама
07:24

Кремль решил побрататься с террористами Талибана мнение

07:23

Самые жаркие дни лета: синоптик уточнил прогноз погоды на 15 июля Видео

07:10

Новая военная операция России: эксперт раскрыл план Путина по Украине Видео

06:43

Звезда Крепостной Катерина Ковальчук взбудоражила откровенной фотосессией у бассейна

06:40

Дело могут "замять": в отеле на Прикарпатье мужчина выстрелил девушке в лицо

06:32

Штамм Дельта: почему будут болеть подростки и что нужно делать уже сейчас мнение

05:28

План сделки Кремля и Запада по Украине: эксперт раскрыл цель статьи Путина Видео

05:21

День украинского миротворца: история праздника и душевные поздравления

05:09

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

04:33

Какой сегодня праздник 15 июля 2021: День миротворца в Украине, чествование небес в Китае

04:15

Статья Путина об Украине: бывший депутат Госдумы объяснил планы хозяина Кремля Видео

03:35

Легализация "ЛДНР" и проблема Северного потока-2: эксперт заявил об угрозах для Украины Видео

03:23

Эксперт объяснил, зачем Меркель нужна была встреча с Зеленским и при чем тут Северный поток-2

02:59

Настя Каменских едва удержала грудь в тугом мини-бикини

02:50

Как избавиться от головной боли без таблеток: назван простой способ

02:00

Ученые сделали новое открытие в исследовании тяжелой болезни Видео

01:54

Сепсис: что это такое и как он убивает Видео

01:21

Два "бабьих лета" и ранний снег: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью

00:35

Как вернуться в рабочий ритм после сезона отпусков: рассказывает психолог

00:03

Приметы на 15 июля: что нельзя делать в день Берегини Видео

Реклама
14 июля, среда
23:59

Как пробить забитый нос: четыре "работающих" лайфхака без химии Видео

23:58

За стрельбу на свадьбе под Одессой грозит тюрьма: появились кадры задержания хулигана Видео

23:12

В Украине взлетели цены на продукты: что подорожало больше всего Видео

23:02

В России женщина возмутилась тем, что коту нужно покупать билет на рейс, и оставила его в аэропорту

22:46

От какой неизлечимой болезни могут защитить танцы под музыку Видео

22:28

Нейрохирурги назвали завтрак, который нужно есть чаще Видео

22:23

У жительницы Сумщины из-под пломбы вытащили опасного клеща Видео

22:03

Дерзкий разбой на Ровенщине: бизнесменов связали и отобрали 800 тыс. грн прямо на дороге Видео

21:36

Синоптики рассказали, когда Украину покинет адская жара Видео

21:17

Гороскоп долгожителей: сколько в среднем живут знаки Зодиака Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять