Инопланетная блондинка в кружевах: Надя Дорофеева в пикантном корсете ошеломила фанатов

Надя Дорофеева представила тизер нового клипа raznotsvetnaya / Коллаж - instagram.com/nadyadorofeeva / youtube.com

Певица Надя Дорофеева заинтриговала поклонников новым образом для клипа на песню raznotsvetnaya.

Песня вышла совсем недавно, но уже стала настоящим хитом современной поп-музыки.

Дабы закрепить успех, певица анонсировала выход клипа на новый трек. Премьера должна состояться 16 февраля в 20.00 по киевскому времени. А пока Дорофеева выложила тизер на своем Youtube-канале.

На коротком ролике артистка исполняет несколько строк из песни, позируя перед зеркалом в комнате, похожей на гримерку.

Дорофеева немало удивила фанатов - на видео певица предстала с длинными светлыми волосами с фантастической стрижкой. Из одежды на артистке лишь белый кружевной корсет, соблазнительно обнажающий ложбинку декольте.

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Надя Дорофеева в образе для клипа raznotsvetnaya / youtube.com

Поклонники Нади Дорофеевой, в предвкушении нового видеоролика пришли в восторг от инопланетного стиля любимой исполнительницы:

"Обожаю Надюшу, лучшая!"

"Супер Экшен! Трек! Позируешь В Таком Образе Блондинки очень клево!"

"Обалдеть, какая Надя красивая…"

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