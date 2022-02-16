Инопланетная блондинка в кружевах: Надя Дорофеева в пикантном корсете ошеломила фанатов

Певица кардинально изменила внешность для нового клипа.
Певица Надя Дорофеева заинтриговала поклонников новым образом для клипа на песню raznotsvetnaya.
Песня вышла совсем недавно, но уже стала настоящим хитом современной поп-музыки.
Дабы закрепить успех, певица анонсировала выход клипа на новый трек. Премьера должна состояться 16 февраля в 20.00 по киевскому времени. А пока Дорофеева выложила тизер на своем Youtube-канале.
На коротком ролике артистка исполняет несколько строк из песни, позируя перед зеркалом в комнате, похожей на гримерку.
Дорофеева немало удивила фанатов - на видео певица предстала с длинными светлыми волосами с фантастической стрижкой. Из одежды на артистке лишь белый кружевной корсет, соблазнительно обнажающий ложбинку декольте.
Поклонники Нади Дорофеевой, в предвкушении нового видеоролика пришли в восторг от инопланетного стиля любимой исполнительницы:
"Обожаю Надюшу, лучшая!"
"Супер Экшен! Трек! Позируешь В Таком Образе Блондинки очень клево!"
"Обалдеть, какая Надя красивая…"
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