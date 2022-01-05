Илона Гвоздева в белье показала эротичный танец, которым встречала своего любимого

Илона Гвоздева часто радует любимого зажигательной пластикой своего подтянутого тела / instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица, хореограф и победительница шоу Танцы со звездами Илона Гвоздева показала, как встречает своего возлюбленного после долгой разлуки.

Артистка выражает свою радость от встречи тем, что на умеет лучше всего - танцем.

Гвоздева выложила на свою страницу в Instagram видео, на котором она в крошечном топе и трусиках соблазнительно извивалась в такт музыке.

Танцовщица поделилась, что подобные сюрпризы, исходя из ее опыта романтических отношений, просто необходимы.

"Именно так я встретила долгожданного @khomiachukivan после долгого расставания! Девчонки старайтесь чаще вводить своих любимых в приятный ШОК ;) Ведь именно такие моменты в жизни заставляют играть вашу кровь, сближают друг друга и ещё больше влюбляют друг в друга. Будьте горячими штучками!" - подписала свой зажигательный танец Гвоздева.

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Илона Гвоздева исполнила эротичный танец для мужа / Скриншот - instagram.com/ilonagvozdeva

Поклонники остались в восторги от движений и пластики именитой танцовщицы:

"Илоночка, вы наша зажигалочка!"

"Илона, какое же у вас божественно красивое тело! Восторгаюсь!"

"Илона, вы очень сексуальная и очаровательная.❤️❤️❤️"

"Очень красиво смотрится, думаю что ваш муж был рад".

"Аааа! Пожар ❤️"

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