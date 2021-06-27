Илона Гвоздева рассказала, с кем ездила на отдых, где устроила эротическую фотосессию

Илона Гвоздева / Instagram

Победительница шоу Танці з зірками Илона Гвоздева, которая была партнершей артиста Квартала 95 Игоря Ласточкина, отправилась в отпуск в Турцию, где радовала поклонников яркими фото, и даже особой горячей фотосессией, вместе с которой рассказала о своем теле, восприятии себя и любви к себе.

В комментарии Кате Осадчей для шоу Светская жизнь Илона Гвоздева призналась, что ездила в тот отпуск не с мужем, а с другим близким человеком.

"Мы поехали без мужа, но с мамой и это, честно говоря, был ужас. Я очень люблю своих детей, но все на отдыхе набирают вес, приезжают с ярким лицом. Я приехала с синяками под глазами и минус 3 кг", - рассказала она.

Девушка надеялась, что в женской компании и с детьми смогут справиться, и отдохнуть, но все было не так просто.

"Доминика отдала маме, Рию приняла, Рию отдала, Доминика забрала. Все хотят спать и есть с мамой, все хотят маму. Поэтому я поняла, что наши будущие отпуски с детьми — только с няней", — заявила артистка.

Напомним, что недавно Илону Гвоздеву стали критиковать за маленькую грудь, на что танцовщица только показала соблазнительное фото, и расскзала о красоте, восприятии себя и и окружающего мира.

Напомним, что полный выпуск шок Светская жизнь с Катей Осадчей за 26 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.