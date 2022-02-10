"И не стыдно голышом?": Каменских порвала сеть фото в прозрачном белье

Исполнительница поразила подписчиков пикантным образом в "солнечном отпуске".
Украинская певица Настя Каменских снова засветила свои прелести. В Instagram звезда выложила "голое" фото, которое привело в восторг ее поклонников.
Настя позировала в необычном платье из тоненьких полосок, а под нарядом виднелось прозрачное черное белье.
Певица традиционно пикантно смотрелась в кадре с распущенными волосами, прикусив слегка солнцезащитные очки.
Фанаты были в восхищении от контента своего кумира.
"И не стыдно голышом?", - написали они.
Читайте такжеНикакого крема: 40-летняя Брежнева поделилась секретом своей молодостиНапомним, накануне Анна Тринчер показала поклонникам грудь без корсета. Звезда позировала в бассейне в Египте, где отдыхала со своим женихом Александром Волошиным.
Также ранее Ани Лорк предстала перед поклонниками в наряде с высоким разрезом и засветила прелести без нижнего белья. Поклонника даже назвали ее "дивой без трусиков".
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