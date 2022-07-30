Хюррем-султан снова в деле: Мерьем Узерли после слухов о третей беременности снялась топлес

Мерьем Узерли топлес прикрыла грудь веером / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса и модель, известная ролью Хюррем-султан в сериале Великолепный век, Мерьем Узерли, после слухов о третей беременности, решила поддразнить фанатов новыми интригующими фото.

На ее странице в Instagram появилась серия снимков, которые сама артистка оставила без комментария. Однако это с лихвой восполнили ее поклонники.

В кадре Узерли появилась топлес, чем немало всех удивила. Обнаженную грудь она прикрыла ажурным черным веером. Другой рукой актриса придерживала свои длинные волосы, поднимая их наверх.

При этом актриса продемонстрировала и свой загар - на обнаженной коже виднеются следы от купальника. Из-за того, что снимки - черно-белые, на контрасте это гораздо заметней.

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