Хрупкая красота: Даша Астафьева оголила плечи в чувственной фотосессии

Даша Астафьева в боди размышляла о несокрушимости / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель, волонтерка и звезда Playboy Даша Астафьева вопреки войне продолжает радовать поклонников красивыми фотографиями и глубокими размышлениями. Что, к слову, удается артистке весьма искусно объединять.

На своей странице в Instagram Астафьева опубликовала серию свежих фотографий, выполненных в весьма символическом антураже. Съемки проходили в помещении, похожем на подвал или гараж - вокруг старая мебель, множество инструментов и другие мелочи.

В подобных местах много часов проводят украинцы во время воздушных тревог, в надежде скрыться от ракетных обстрелов страны, которая терроризирует Украину уже 9 месяцев. На фотографиях Даша в черном наряде, который оголяет плечи и бедра, сидит на корточках - то обнимает колени, то с надеждой смотрит вперед.

"Раньше так многое казалось нам разрушенным... Сейчас все несокрушимое. Особенно мы", - подписала снимки Астафьева.

В комментариях поклонники артистки отмечают не только красоту тела, но и ее души, в которую хочется вглядываться ничуть не меньше.

Даша Астафьева в боди размышляла о несокрушимости / instagram.com/da_astafieva

Ранее украинская певица Надя Дорофеева показала убийственную фигуру в оригинальном наряде, которой покоряла мужские сердца еще в подростковом возрасте.

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри также поделилась архивным фото - на нем 33-летняя артистка позирует в нижнем белье.

Другие новости: