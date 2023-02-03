Холостяк рассказал, был ли у него секс с победительницей

Алекс Топольский разошелся с победительницей проекта Катериной Лозовицкой.

Александр_Топольский

Главный холостяк 12 сезона одноименного шоу Алекс Топольский рассказал свою версию разрыва отношений с победительницей шоу Катериной Лозовицкой.

Об этом он рассказал в интервью Об этом он рассказал в интервью Анне Олицкой на YouTube. По его словам, когда он выбирал победительницу, он не знал вообще ни о каком фидбеке от зрителей на счет Кати. "Я тебе расскажу, почему принял это решение. Если ты видела проект, в последнем эпизоде я еще ходил, размышлял. Из команды все люди спрашивали: Что случилось? Почему ты так расстроен? Чего ты там сидишь в углу?" - вспомнил он.

Топольский говорит, что искал более серьезных отношений и поэтому выбрал не "страстную" Сашу, а более спокойную и готовую к семье Катю. Но она не подошла ему, так как якобы, разговоры с ней были поверхностными и неинтересными.

"Мы не жили вместе, мы приезжали друг к другу домой, встречались в разных кафешках, гуляли в парках. Прятались от всех", - говорит Алекс.

"Я помню, что она расстроилась в тот момент (когда Алекс предложил разойтись – ред.), но, мне кажется, что это было правильное решение, потому что, если бы мы были вместе в дальнейшем, то это была бы какая-то игра", - говорит Топольский, которого не одна девушка обвинила во лжи на камеру.

Он также заявил, что у него был секс с Катей. "Конечно, был секс. У меня есть свое мнение, я точно не буду комментировать, какая Катя в сексе. Скажем так, секс был, были месяц вместе. Думаю, было бы ненормально, если бы секса не было. Я не хочу оскорблять Катю и не буду говорить нежные вещи по отношению к ней", - подытожил он.

Напомним, ранее экс-Холостяк Никита Добрынин ответил на вопрос, изменял ли он своей жене Даше Квитковой.

"Не изменял. Понимаю, если про подобное часто пишут, это распространенная история некоторых в отношениях, как и поднимать руку. Жаль, что вы такое выносили, терпели. Любите и уважайте себя", – ответил Добрынин.

Кроме того, сказал шоумен, для него полное табу – поднимать руку на девушку.

Напомним, ранее блогер Даша Квиткова сообщила о том, что она больше не вместе со своим мужем, "холостяком" и шоуменом Никитой Добрыниным.

Позднее факт разрыва подтвердили на телеканале СТБ.

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