Холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская певица, звезда Холостячки 2021 Злата Огневич заинтриговала своих поклонников новой осенней фотосессией. Девушка позирует в необычном варианте наряда, который позволил покрасоваться всеми ее прелестями фигуры.

Злата Огневич в своем Instagram похвасталась пикантной фотосессией, для которой позировала в номере и на балконе в одной только легкой ночной рубашке и пальто. Злата нанесла легкий макияж, а выпрямленным волосам позволила спадать на плечи. На первом фото она продемонстрировала аппетитную грудь в декольте своей ночной рубашки, на втором повернулась точеным профилем к фотографу. Третье фото сделано в проеме дверей - она стала боком, так что все оценили ее стройное тело, едва прикрытое ночной рубашкой, под которой просвечиваются все подробности.

На четвертом снимке Злата откинулась назад, позируя на балконе, засветила отсутствие белья и возбужденные соски.

"Чувствую дыхание осени", - загадочно подписала она свою фотосессию.

"Шикарно выглядите, стильная красотка, Богиня какая то Злата", "Красотка", "А это значит , скоро Холостяка на СТБ", "Златочка ти прекрасна", "Красивая", "Какая ты роскошная", "Прекрасно выглядите", "Ну нельзя же так …", "Шикардосно виглядаєш", "Ну, очень нежная", "Сейчас по ходу модно соски выпячивать", - пишут в комментариях.

Ранее финалистка Холостяка засветила аппетитную грудь после купания в бассейне.