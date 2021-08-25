УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии

25 августа 2021, 12:04

Злата Огневич в одной ночной рубашке засветила шикарное тело.

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская певица, звезда Холостячки 2021 Злата Огневич заинтриговала своих поклонников новой осенней фотосессией. Девушка позирует в необычном варианте наряда, который позволил покрасоваться всеми ее прелестями фигуры.

Злата Огневич в своем Instagram похвасталась пикантной фотосессией, для которой позировала в номере и на балконе в одной только легкой ночной рубашке и пальто. Злата нанесла легкий макияж, а выпрямленным волосам позволила спадать на плечи. На первом фото она продемонстрировала аппетитную грудь в декольте своей ночной рубашки, на втором повернулась точеным профилем к фотографу. Третье фото сделано в проеме дверей - она стала боком, так что все оценили ее стройное тело, едва прикрытое ночной рубашкой, под которой просвечиваются все подробности.

На четвертом снимке Злата откинулась назад, позируя на балконе, засветила отсутствие белья и возбужденные соски.

"Чувствую дыхание осени", - загадочно подписала она свою фотосессию.

"Шикарно выглядите, стильная красотка, Богиня какая то Злата", "Красотка", "А это значит , скоро Холостяка на СТБ", "Златочка ти прекрасна", "Красивая", "Какая ты роскошная", "Прекрасно выглядите", "Ну нельзя же так …", "Шикардосно виглядаєш", "Ну, очень нежная", "Сейчас по ходу модно соски выпячивать", - пишут в комментариях.

Ранее финалистка Холостяка засветила аппетитную грудь после купания в бассейне.

viber
Злата Огневич новости шоу бизнеса Холостячка 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Увильнул от яйца, но не увернулся от зеленки: появились детали нападения на ПорошенкоУвильнул от яйца, но не увернулся от зеленки: появились детали нападения на Порошенко О яйцах Меркель. У бабушки они естьО яйцах Меркель. У бабушки они есть Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержалиПорошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали Юля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формамиЮля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формами Праздничное зарево, или "анти-Россия" контратакуетПраздничное зарево, или "анти-Россия" контратакует

Последние новости

12:34

Немецкая Deutsche Bahn поможет реформировать управление пассажирскими перевозками Укрзализныци

12:23

Disney заказала сериал "Наутилус" по роману Жюля Верна для Disney+

12:21

Украине грозит дефицит воды из-за аномальной погоды - климатолог Видео

12:08

Тело отнесло к берегам Крыма: стали известны детали гибели отца с сыном в Лазурном

12:04

Холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии

Реклама
12:03

В Бердянске одни туристы подрались с другими из-за медуз Видео

11:45

Инсульт: ваш режим сна может определять риск инсульта - исследование Видео

11:44

Юрий Вилкул уже в третий раз будет руководить Кривым Рогом - его избрали и.о мэра Видео

11:25

Фильм Веном 2 планируют выпустить только в 2022 году

10:59

Жить дольше: названа диета, связанная с "ожидаемой продолжительностью жизни без болезней" после 50 Видео

10:58

В России анонсировали эвакуацию из Афганистана граждан Украины Видео

10:50

"Мы ответственны": Ада Роговцева обратилась к украинцам в День независимости

10:40

Климатолог рассказала, почему Крым изнемогает от наводнений и подтоплений

10:40

В Албании при странных обстоятельствах погиб украинец

10:29

Не раньше, чем через 20 лет: президент Эстонии озадачила сроками вступления Украины в ЕС Видео

10:26

Появилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа Видео

10:18

Умер Чарли Уоттс - барабанщик британской группы The Rolling Stones Видео

10:07

Кучма рассказал, почему Путина нельзя называть убийцей

09:53

Едва не влетел в бензовоз: в Киеве перевернулся автобус Кишинев-Москва, много пострадавших Фото

09:50

В Киеве концерт ко Дню независимости закончился коллапсом в метро и жуткой давкой Видео

Реклама
09:37

Студент-"археолог" и любитель шашлыков: выяснилось, кто и как облил Порошенко зеленкой Видео

09:22

Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

09:21

Антоша нашелся: сбежавшего в Киеве удава обнаружили прямо возле дома хозяйки

09:10

Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: разочарование, интриги и риск аварий Видео

09:10

Экстрасенс написал прощальную записку кровью и убил себя

08:35

Коронавирус в Украине 25 августа: в День Независимости нашли более 700 новых больных

08:19

Грозы и значительное похолодание: в Украине сегодня изменится погода

07:54

У США есть план "Б" по Афганистану: Байден дал поручение Пентагону Видео

07:27

"Русские лучше ё**ных украинцев": студентка из Сум угрожала сжечь украинские флаги Видео

06:56

Финалистка Холостяка засветила аппетитную грудь после купания в бассейне

06:45

Происхождение COVID-19: разведка США докопалась до правды Видео

06:11

Праздничное зарево, или "анти-Россия" контратакует мнение

05:41

Меню на Ореховый Спас 2021: изумительные рецепты Видео

05:30

Как накачать пресс до кубиков: звездный тренер показал на видео 7 крутых упражнений Видео

04:55

Лето в Украине стало адски жарким и это не предел - климатолог

04:43

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: лучшие дни для новой прически, маникюра, процедур красоты

04:18

Людей обманули: в Киеве концерт оперной звезды ко Дню независимости закончился скандалом Видео

03:13

Дмитрий Монатик стал Заслуженным артистом Украины

02:53

Голая Настя Каменских чуть не свела с ума поклонников шикарными формами

02:26

Эксперт спрогнозировал, грозят ли миру теракты после победы Талибана в Афганистане Видео

Реклама
01:50

ТОП-5 вариантов полезного ужина для стройной фигуры, которые быстро и легко готовятся

01:18

"Меркель шокировала": Ющенко назвал виновных в провале ПДЧ для Украины в 2008 году Видео

00:48

Лариса Долина разделась и продемонстрировала похудевшую на 20 кило фигуру

00:20

Что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от сладкого Видео

00:11

"Приднестровизация" от Кабмина: как предлагают возвращать Донбасс и Крым

24 августа, вторник
23:58

Зеленский призвал Францию давить на Россию из-за Донбасса Видео

23:22

"Была остановка сердца": в Херсонской области в детском лагере ребенок впал в кому Видео

22:51

Мгновенно опухло лицо и стало трудно дышать: Влад Яма после ужина в ресторане попал в больницу Видео

22:32

Боевики устроили атаку и пытались сбить украинские флаги над Донбассом Фото Видео

21:50

В США пообещали помочь Киеву в защите от агрессии РФ и намекнули на продвижение в НАТО Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять