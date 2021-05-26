Холостячка бесстыже показала грудь на обольстительном фото

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Участница Евровидения и шоу Танці з зірками певица Злата Огневич в 2021 году стала также главной Холостячкой страны в новом проекте на СТБ, переняв эстафету от Ксении Мишиной.

Пока идет кастинг участников реалити, певица успела слетать в Турцию, где провела таинственные съемки и показала сексуальную фотосессию из гостиницы.

Злата предстала без лифчика в объективе фотографа Андрея Чрепущака.

Для фото она выбрала два образа - небесно-голубое мини-платье, которое подчеркнуло ее сексуальные ножки и зеленый брючный костюм, который надела топлес, засветив при этом молодую грудь под распахнутыми полами.

"Самые настоящие съёмки мечты. Я пишу этот пост в уютном лобби отеля, скоро выезжаю в аэропорт. Счастливая, вдохновлённая и.... отдохнувшая! Да, именно так )) Даже несмотря на тотальный недосып (3 часа сна за 2-е суток ), чувствую легкость в каждой клеточке! Огромная благодарность нашим новым друзьям из Турции. Потому что эти съемки были бы невозможны без помощи администрации отеля! Максимум заботы и комфорта, а ещё - тотальной красоты вокруг (Вы бы видели эти КАДРЫ и белоснежные виллы) Ну просто работа мечты))) Загадаю, чтобы такая легкость в моей жизни была всегда. Белек, ты очень притягиваешь! Ещё бы пару дней побыть.... P.S. Скоро порадую Вас очень особенным видео", - пишет Злата.

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Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

"Красотка", "Сногсшибательная", "Вам шикарно в этом костюме. Цвет - бомба", "Ждем результат, Златочка", "Как всегда обворожительная!", "Богиня красоты", - пишут ей восторженные поклонники в комментариях.

Злата Огневич ранее прокомментировала участие в шоу Холостячка. Холостячка 2 выйдет на СТБ осенью 2021. Точной даты пока что не раскрывают.

Напомним, что Злата Огневич приняла участие в шоу 1+1 Танці з зірками. Посмотреть выступление певицы и ее партнера, а также все выпуски последнего сезона Танців можна на сайте 1plus1 video.