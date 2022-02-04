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"Хочется облизать и съесть": Алина Гросу показала грудь в образе развратной Барби

4 февраля 2022, 02:04
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Певица подчеркнула корсетом тонкую талию и пышный бюст.

Алина Гросу показала тело в розовом корсете / instagram.com/alina_grosu

Певица и актриса Алина Гросу зачаровала поклонников обликом игривой нимфетки.

Артистка воссоздала стиль популярной куклы Барби, на примере которой долгое время формировалось понятие о сексуальности женщины.

Гросу выложила серию фото, на которых позирует в нежно-розовом корсете, который подчеркивает ее пышную грудь.

Непослушная копна волос, уложенная мелкими кудрями, рассыпается по плечам артистки, создавая эффект манящей небрежности.

На снимках певица игриво надувает губки и соблазнительно стреляет глазками.

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Алина Гросу снялась в образе Барби / instagram.com/alina_grosu

Поклонники Алины Гросу остались под глубоким впечатлением от дерзкого образа Барби в исполнении их кумира:

"Вам очень идет этот нежный, подчеркивающий вашу женственность, цвет❤️"

"Ты на всех фотографиях невероятная!"

"Моя любовь ❤️❤️ ❤️мои любимые малиновые губы!"

"Очень нежные фото, цветные - женственность. Черно-белые - глубина души".

"Мисс сексуальность ❤️"

"Ты как конфета, хочется облизать и съесть".

Кроме фотографий в цвете, певица показала и черно-белые снимки, которые, по мнению фанатов, придали манящей красотке глубины и задумчивости.

Алина Гросу снялась в образе Барби / instagram.com/alina_grosu

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Ранее Анастасия Волочкова в призывных позах обнажила свои прелести в развратном белье.

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