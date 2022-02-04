"Хочется облизать и съесть": Алина Гросу показала грудь в образе развратной Барби

Певица подчеркнула корсетом тонкую талию и пышный бюст.
Певица и актриса Алина Гросу зачаровала поклонников обликом игривой нимфетки.
Артистка воссоздала стиль популярной куклы Барби, на примере которой долгое время формировалось понятие о сексуальности женщины.
Гросу выложила серию фото, на которых позирует в нежно-розовом корсете, который подчеркивает ее пышную грудь.
Непослушная копна волос, уложенная мелкими кудрями, рассыпается по плечам артистки, создавая эффект манящей небрежности.
На снимках певица игриво надувает губки и соблазнительно стреляет глазками.
Поклонники Алины Гросу остались под глубоким впечатлением от дерзкого образа Барби в исполнении их кумира:
"Вам очень идет этот нежный, подчеркивающий вашу женственность, цвет❤️"
"Ты на всех фотографиях невероятная!"
"Моя любовь ❤️❤️ ❤️мои любимые малиновые губы!"
"Очень нежные фото, цветные - женственность. Черно-белые - глубина души".
"Мисс сексуальность ❤️"
"Ты как конфета, хочется облизать и съесть".
Кроме фотографий в цвете, певица показала и черно-белые снимки, которые, по мнению фанатов, придали манящей красотке глубины и задумчивости.
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