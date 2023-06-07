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Хитрость на крючке: как хранить бананы, чтобы не почернели

Алена Кюпели
7 июня 2023, 12:42 обновлено 7 июня, 12:51
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Банан - фрукт капризный и хранить его не просто. Однако у человечества есть лайфхаки.
бананы
Бананы можно замораживать и хранить несколько месяцев / pixabay

В зависимости от спелости при покупке, бананы могут храниться на столе от двух до шести дней. Если у вас всегда есть бананы, стоит приобрести держатель с крючком. Ответ на вопрос - "где хранить бананы в домашних условиях" - очень прост.

Подвешивание фруктов исключает возможность появления черных точек, которые случаются, когда бананы лежат друг на друге. Вы также должны держать плоды подальше от прямых солнечных лучей, так как тепло от солнца может привести к их быстрому созреванию.

Как и в случае со многими фруктами, охлаждение и заморозка могут продлить жизнь бананов. Однако, если что-то выходит из-под контроля, и у вас на руках - кучка почерневших бананов, всегда есть олтичное решение: банановый хлеб.

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Как хранить нарезанные бананы?

Нарезанные бананы быстро обесцвечиваются, поэтому лучше не резать их до тех пор, пока вы не будете готовы к употреблению. Однако, если вы сбрызнете их небольшим количеством лимонного сока, это снизит уровень pH и предотвратит потемнение.

Как хранить бананы в холодильнике?

Следуя трюку с лимоном, положите их в холодильник, завернув в полиэтиленовую пленку или в герметичный контейнер или пакет для хранения продуктов. При таком хранении нарезанные бананы могут оставаться свежими в течение трех-четырех дней.

Можно ли хранить бананы в холодильнике?

Да, вы можете хранить бананы в холодильнике. Просто имейте в виду, что прохладный и сухой климат замедляет процесс созревания, поэтому бананы не хранят в холодильнике в супермаркете. Другими словами, если вы положите зеленые незрелые бананы в холодильник, они, скорее всего, так и останутся зелеными.

Почему бананы нельзя хранить в холодильнике?

Слишком раннее помещение банана в холодильник может фактически испортить фрукт и вызвать так называемую "холодную травму", которая останавливает процесс созревания и делает бананы горькими на вкус.

Как хранить бананы в морозилке?

Замораживать бананы можно, и нужно! Взбейте замороженные бананы в блендере, и вы получите сладкий сливочный мусс — идеально подходит для основы смузи или для самостоятельного употребления в качестве бананового мороженого.

Просто дождитесь, пока ваши бананы полностью созреют, прежде чем замораживать их, так как холод морозильной камеры остановит процесс созревания бананов. Лучше всего очистить и нарезать бананы перед замораживанием, чтобы с ними было легко работать, когда вы будете готовы их использовать.

Как заморозить бананы правильно: рецепт

Чтобы заморозить бананы, выложите ломтики на застеленный пергаментной бумагой противень и поместите их в морозильную камеру. Как только они заморозятся (это не займет много времени), переложите их в закрытый контейнер или полиэтиленовый пакет. Этот шаг, хотя и не совсем необходимый, не позволит ломтикам банана слипаться и образовывать массу. Мы предлагаем пометить контейнер датой и количеством бананов внутри, чтобы информация была легкодоступна, когда вам захочется фруктов.

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бананы
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