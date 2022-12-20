Хайди Клум "засветила", как на самом деле выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум вместе с мужем, музыкантом Томом Каулитцом, и его братом-близнецом посетила рождественскую вечеринку в одном из самых богатых и престижных домов США.
Развлечься в уютной домашней атмосфере их пригласила бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон. Сперва гости отужинали за большим столом, а затем Хилтон устроила для них дискотеку.
Одним из хобби светской львицы является ди-джейство: ее часто приглашают на вечеринки именно в этом амплуа, и она сама никогда не отказывается встать за пульт. В этот момент ее "поймала" камера Хайди Клум - модель засняла без ретуши, как выглядит 41-летняя Пэрис.
Спойлер: выглядит она прекрасно. За многие годы папарацци показывали светскую львицу во всех возможных ракурсах, но Пэрис продолжает вышагивать с гордо поднятой головой в своем сказочном мире.
В кадре Хилтон пританцовывает у аппаратуры в наушниках и красном кружевном платье. Похоже, музыка действительно приносит ей удовольствие - на ее лице играет счастливая улыбка.
Ранее вечная блондинка Пэрис Хилтон шокировала поклонников внезапной сменой имиджа - стала похожа на Деми Мур или Уэнздей Аддамс из одноименного сериала.
Также украинская ведущая Леся Никитюк случайно "спалила" коллегу Машу Ефросинину - показала, как она выглядит в реальной жизни, в естественном виде и без макияжа.
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