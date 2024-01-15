Харчишин в " ЖВЛ представляет" откровенно рассказал о разводе и сыне-военном

Лидер группы Друга Ріка поделился рассуждениями о причинах расставания, и признался, когда в последний раз видел своего первенца.

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Валерий Харчишин в ЖВЛ представляет / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Ежедневно с 6:30 до 09:30 на телеканале 1+1 Украина зрителей главного утреннего проекта страны Сніданок з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины.

Сегодня в рубрике "ЖВЛ представляет" в эфире Сніданку з 1+1 ведущий Тимур Мирошниченко имел эксклюзивный разговор с украинским рок-музыкантом Валерием Харчишиным. Лидер группы Друга Ріка не любит говорить о личном, но сегодня для зрителей "ЖВЛ представляет" сделал исключение и рассказал о потере дома в Гостомеле из-за российского обстрела и о личной помощи в восстановлении жилья украинцам, которые так же потеряли свои дома. Также Валерий Харчишин откровенно рассказал о разводе с женой Юлей после 13 лет супружеской жизни и почему, по его мнению, сейчас так много пар разводится.

"Я не умею говорить о личном. Но я сейчас разведен, это факт. Официально я свободен. По моему мнению, разводятся сейчас люди по трем причинам. Первая - я не верю в любовь на расстоянии, вторая причина - в критических ситуациях люди становятся сами собой и третья причина - как бы вы там ни договаривались, сколько бы у вас ни было детей, любовь не спрашивает разрешения прийти в твою жизнь и у каждого она может появиться, а дальше либо ты ее поборешь, либо ты отдашь себя ей вот и все", - откровенно ответил фронтмен группы Друга Ріка.

У Валерия Харчишина и его бывшей жены Юлии трое сыновей. Младшие дети живут вместе с мамой, а старший сын сейчас защищает Украину в ВСУ. Ведущий рубрики "ЖВЛ представляет" Тимур Мирошниченко поинтересовался у музыканта, как давно старший сын Валерия пошел на войну и когда они виделись в последний раз.

"Мы не виделись очень давно. Он сейчас на севере. 24 февраля 2022 года мы с ним попрощались, как и с моими младшими детьми. Они поехали дальше на Запад. Старший вышел в Житомире и 25 февраля он уже был с оружием. Я боялся всего, я волновался, что он не знает, как вообще обходиться с оружием", - поделился певец.

О том, как ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II и кому адресованы 2 личных письма, которые Королева оставила на смертном ложе, эксклюзивный комментарий украинского дизайнера Ивана Фролова о создании платья для Дженифер Лопез и кто еще из мировых звезд недавно оделся в украинский бренд FROLOV смотрите в полном сюжете "ЖВЛ представляет" с Тимуром Мирошниченко в сегодняшнем эфире Сніданку з 1+1.

Утро с Сніданком з 1+1 – это свежие актуальные новости и события, экспертные мнения и советы, настраивающие на продуктивный день. Не пропустите ежедневно проект с 6:30 до 9:30 на телеканале 1+1 Украина. Также посмотреть проект можно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

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