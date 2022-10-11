"Грудь убежала": Бузова без лифчика стала посмешищем

Бузова без лифчика стала посмешищем / скриншот

Скандальную российскую певицу Ольгу Бузову высмеяли за неудачное фото. Также ее подловили на использовании фотошопа.

На новых кадрах, которые Бузова опубликовала в соцсетях, она позировала в силуэтной юбке со звериным принтом и топе, который был завязан на узел.

Она отказалась от лифа, поэтому засветила грудь.

На Ольгу обрушилась критика. Многие посчитали, что у нее был неудачный лук.

"Лицо поплыло, смялось от фотошопа", "Ну вот и минус отказала от лифа, грудь убежала вниз", "Талии нет совсем", "Как-то не очень! Дешевый наряд","Ой, а что произошло? Мандаринки погрустнели", "Фотошоп не лучший друг", - писали в комментариях под фото Бузовой.

Ольга Бузова / скриншот

Ранее в сети появилось видео одного из перформансов Бузовой, на котором вела она себя вызывающе - на сцене она извивалась будто в приступе, а на одно из кадров широко расставила ноги, при том, что на ней были трусы.

Также мы писали, что ранее Бузову резко раскритиковали за "волонтерство" в преддверии 9-го мая. В Сети появилось видео, на котором скандальная российская селебрити дарит еду пенсионерке. Пользователи Сети не поверили в искренность ее намерений.

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