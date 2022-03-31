Гречки и зрелищ: в России пообещали бесплатную крупу за покупку эротического журнала

Апрельский выпуск журнала Maxim обещает россиянам гречку в подарок / Коллаж УНИАН, instagram.com/maximmagazinerussia

Российский мужской глянцевый журнал Maxim запустил необычную акцию для покупателей. В каждом сотом экземпляре читатель получит возможность выиграть гречку. Все это происходит на фоне того, что россияне дерутся в магазинах за продукты. Ажиотаж в РФ произошел из-за введенных санкций против страны, вероломно напавшей на Украину.

Обложка журнала Maxim опубликована на официальной странице в Instagram.

Вероятно, создатели журнала хотели увеличить свои продажи. Об этом также свидетельствует и кричащий призыв: "Возьми два".

На обложку журнала Instagram попала российская фигуристка Евгения Медведева, а возле спортсменки разместили анонсы материалов с призывом купить как можно больше журналов.

"В каждом сотом журнале – пачка гречки", – написано в левом нижнем углу.

Запуск продаж нового выпуска журнала Maxim анонсировали на 1 апреля, поэтому не исключена вероятность, что таким образом редакторы решили подшутить над своей аудиторией.

Обложка апрельского журнала Maxim / Фото instagram.com/maximmagazinerussia

Как сообщал Главред, полномасштабное вторжение России в Украину обернулось для страны- агрессора не только огромными потерями личного состава и техники, но и сильно ударило по экономике из-за западных санкций. Доллар в РФ взлетел в цене, в магазинах - дефицит продуктов, а тысячи граждан РФ теряют работу из-за того, что западные компании, которые обеспечивали рабочие места, уходят из России.

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