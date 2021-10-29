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Грандиозная премьера Мира наизнанку Эквадор: Комаров покажет первые контакты с диким племенем убийц

29 октября 2021, 12:59
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В Эквадоре Дмитрий Комаров попадет на земли неконтактных племен, которые убивают чужаков, ступивших на их территорию.

Мир наизнанку Эквадор: 1 выпуск уже в эту субботу! / instagram.com/komarovmir

Уже в эту субботу, 30 октября, в 18:30 на 1+1 состоится премьера нового сезона Мира наизнанку, который будет посвящен Эквадору.

"Банановая республика" – именно такие ассоциации вызывает эта страна у жителей наших широт. Но экзотический фрукт далеко не все, чем может удивить Эквадор.

Прежде всего это страна ярких контрастов, где жаркие джунгли - соседи снежных вершин Анд, а рядом с большими городами до сих пор живут дикие племена, готовые убивать за вторжение на свои земли. Эквадор - страна свободы и безумия, где стерта грань между добром и злом. Здесь есть все – от пушистых лам и беззаботных ковбоев "чаграс" на вершинах гор, до необычных индейских ритуалов и легальной древнейшей женской профессии.

В новом сезоне Дмитрий Комаров покажет Эквадор, о котором мало кто знает. Он отправится в самые отдаленные уголки эквадорской Амазонии, чтобы познакомиться с уникальными традициями и ритуалами индейцев из племенной группы ваорани. Их называют самыми жестокими из всех племен современности.

Команда проекта неоднократно была в гостях у разных племен, но такого, как в Эквадоре, не встречала еще нигде. Именно здесь Дмитрию Комарову удалось найти людей, которые сделали эволюционный скачок, на который остальному человечеству понадобились миллионы лет. Ведь племена ваорани еще каких-то полвека назад были совсем неконтактными, ходили без одежды и убивали копьями чужаков, а сегодня многие представители этого народа пользуются смартфонами и получают образование в университетах.

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"Возможно и сегодня индейцы ваорани прятались в лесах, если бы на этих землях в 1950-х годах не нашли нефть. Именно после этого и произошли первые контакты индейцев с внешним миром. Всех, кто приходил на поиски нефти в эти леса просто убивали без предупреждения. Нефтяники уступать не хотели. Началась настоящая война. Тогда и были предприняты первые попытки обратить ваорани в христианство и объяснить им главную заповедь "Не убий". Частично с некоторыми группами ваорани удалось договориться. Сейчас они ходят в джинсах, живут в городах и получают образование. Но остались и те, кто не захотел выходить на контакт и продолжает нападать на чужаков. В этой экспедиции мы еще должны столкнуться со свидетелями и даже жертвами подобных нападений. Более того, мы поговорим и с самими убийцами", - рассказал Дмитрий Комаров.

Нефтяные залежи эквадорских джунглей открыли дикие племена ваорани для всего мира / instagram.com/komarovmir

Неконтактные племена по-прежнему держат в страхе каждого, кто отваживается на путешествие в тропический лес. Количество таких индейцев неизвестно, но случаи нападения – не единичны.

Команда Мира наизнанку отправляется в очень опасный и длительный путь через эквадорскую Амазонию, чтобы найти одно из племен ваорани. Дмитрий Комаров пытаться узнать, как они адаптировались к новым условиям и почему сожалеют о своем решении выйти на контакт с цивилизованным миром.

Путешествие начнется с города Кока, откуда на лодке команда отправится в самые отдаленные уголки эквадорских джунглей. Несмотря на то, что самой реки Амазонки здесь нет, ее многочисленные притоки и непроходимые леса скрывают множество опасностей. Дорога к племени занимает не менее двух дней в одну сторону, а сам путь лежит через территории неконтактных племен – тагаери и тароменане, которые прячутся небольшими группами и могут атаковать в любой момент. Сопровождать команду в этом путешествии будут представители самого племени ваорани – гид Гинто и его сын Мигель. Именно они знают, как не стать жертвами неконтактных племен и какие участки джунглей самые опасные.

Мигель и Гинто - представители племени ваорани / instagram.com/komarovmir

Уже в первом выпуске сезона телезрители увидят уникальное интервью, в котором Гинто поделится воспоминаниями о первом контакте его племени с цивилизацией. Он вспомнит, как впервые увидел самолет, который соплеменники забрасывали копьями, приняв за "оремое", что на языке племени означает "монстр" или "призрак", расскажет, что чувствовал в тот момент, и как в 20 лет узнал, что в мире есть другие люди, кроме его народа. Кроме того, Гинто поделится, почему контактные ваорани пытаются отстоять свое право на кровную месть, самосуд и убийство в современном Эквадоре.

Как живут сегодня индейцы ваорани почему жалеют о контакте с цивилизацией, а также нападения неконтактных племен и другие опасности Амазонии – смотрите в премьерном выпуске Мир наизнанку про Эквадор 30 октября в 18:30 на 1+1.

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