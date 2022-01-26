Горячая модель Деми Роуз полностью оголила пышные грудь и ягодицы на камеру

Деми Роуз восхитила поклонников новой порцией обнаженных фото / instagram.com/demirose

"Британская Ким Кардашьян", модель и блогерка Деми Роуз побаловала фанатов недетскими кадрами.

26-летняя девушка с выдающимися формами снялась в пикантной фотосессии без белья во время отдыха на Ибице.

Накинув черное платье из прозрачной ткани, чтобы не обжечь кожу, модель позировала на фоне желтого песка и скал.

Роуз продемонстрировала обнаженные изгибы пышного тела со всех ракурсов - приподняла руки, чтобы фанаты могли как следует рассмотреть ее сочную грудь, и призывно крутила бедрами, чтобы подчеркнуть достоинства упругих ягодиц.

Серию фотографий сама модель назвала эфирной (в значении неземной, воздушный - прим. редактора). Сиящий локоны, невинный макияж и общее настроение снимков и впрямь создают какую-то магическую атмосферу, которую подчеркивает сияющая нагота Роуз.

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"Эфирная" Деми Роуз без нижнего белья / instagram.com/demirose

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