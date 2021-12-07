Горячая финалистка Танцев со звездами в купальнике засветила голые ягодицы на трескучем морозе

Роксоляна Маланчук хвастнула телом на морозе/ instagram.com/roksolyana_malanchuk

Хореограф и финалистка шоу Танцы со звездами Роксоляна Маланчук восхитила фанатов подтянутой фигуркой и... закалкой.

На новом фото партнерша Константина Войтенко позирует в купальнике, стоя босиком на снегу. На фоне виднеются заснеженные пейзажи.

Такой необычный кадр сделала во время отдыха в Карпатах. Несмотря на явный минус на улице, Маланчук на фото абсолютно невозмутима, и, похоже, даже получает удовольствие от пронизывающего мороза.

Девушка уверенно демонстрирует длинные ножки и упругие ягодицы в сдельном купальнике синего цвета с глубоким декольте.

"Ну что сказать... холодно :) Как говорится: "Зимой и летом..." :)", - подписала фото танцовщица.

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Роксоляна Маланчук в купальнике на снегу / instagram.com/roksolyana_malanchuk

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