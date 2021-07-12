"Горячая девица!": бывшая Дзидзьо Slavia в одних стрингах задорно показала ягодицы и грудь

Славия / instagram.com/slavia_official/

Певица Славия, которая рассталась с Дзидзьо и разводится с ним, похвалилась откровенным кадром топлес.

Бывшая Дзидзьо с голой грудью обольстительно позировала для умопомрачительного кадра, который опубликовала в своем Instagram.

Ярослава Притула в желтых стрингах повалялась во дворе у травки с платочком на голове и солнцезащитных очках. Кроме этого на ней ничего не было, и девушка удовлетворенно вытянулась, подрыгав ножками и засветив соблазнительную грудь, которую полностью не смогла прикрыть рукой.

"Лето - это когда хочется нежиться на солнышке. Люблю места, где сливаешься с природой телом и душой... где нет посторонних взглядов, где не надо краситься, думать во что одеться, где нужно ровно держать спинку, делать сексуальную ходьбу и демонстрировать бренды и интеллект...

Когда лежу на солнышке, я не читаю книгу, не говорю по телефону... Я наблюдаю за природой, вслушиваясь в ее ультразвуки, и чувствую себя в моменте... а еще, я пишу стихи к своим будущим песен ...", - призналась певица.

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Ярослава Притула - Slavia топлес / Instagram

"Нежная, как солнышко", "Та, уже б без трусов бы...", "Голу дупу показувати на весь світ. Тепер я Дзідзьо розумію", "Глуп этот Дзидзьо, как сибирский валянок. Такую женщину потерять, это надо уже совсем быть без головы", "Вы очень красивая! Выглядите на 25 лет и на все 100 % :)", "Сексуальная, опасная", "Кто бы знал Вас без Дзидзьо? А теперь только эрофото в сеть... Кто-то на этом и выживает, можно больше снять, опять в виртуальном мире больше внимания озабоченный людей", "Ну ооочень аппетитная и соблазнительная!", "Горячая девица!", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что Ярослава Притула призналась, что думала о другом мужчине, пока была замужем за Дзидзьо.

Напомним, что в недавнем интервью Ярослава Притула объявила, что подозревала Дзидзьо в изменах, но не смогла найти доказательств.

Ярослава и Михаил Хома в браке с 2015 года после длительных отношений. Они перестали жить вместе в 2020 году, а в 2021 году начали развод.