Голая Настя Каменских чуть не свела с ума поклонников шикарными формами

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских в самом разгаре тура по Украине. Она дает концерты почти каждый день в разных городах, но между выступлениями старается найти время отдохнуть и даже провести время с удовольствием.

В своем Instagram Настя Каменсхих засветила соблазнительные формы на откровенных кадрах. В сториз, которые уже не доступны, певица показала, что успела сделать массаж.

"Массаж лица и тела", - подписала она сториз, на которых сверкнула идеальной фигурой. На первом кадре девушка лежала на столе, а на втором - сама себя снимала в зеркало, спрятавшись за пальмой.

Настя Каменских топлес показала, что она была только в одних трусиках-ниточках, и прикрыла за растением самые откровенные подробности тела.

Поклонники несомненно оценили соблазнительные формы певицы, и завалили ее комплиментами, но все их в подробности может прочитать только сама Настя. По правилам Instagram, только автор сториз видит все отклики на них в своих сообщениях.

Ранее ведущая 1+1 Вера Кекелия без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессией.