Голая модель Victoria's Secret развратно позировала в душе

Жозефин Скривер / instagram.com/josephineskriver/

Сексуальная датская модель Жозефин Скривер побаловала поклонников обольстительным фото, которое недавно сделала для очередной рекламной компании.

28-летняя модель встечается с американским музыкантом Александром Делеоном, который спокойно относится к ее вызывающей работе. Девушка регулярно делиться с поклонниками кадрами с откровенных фотосессий.

Сейчас в Instagram она показала себя совершенно обнаженной, сидящей на полу в душевой со скрещенными ногами. Она сверкнула аппетитными формаи, но фотограф мастерски скрыл все "вкусные" подробности ее фигуры.

Жозефин Скривер / instagram.com/josephineskriver/

Напомним, звезда Квартала топлес поразила красотой на нежном фото.