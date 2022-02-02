Голая Мила Нитич засветила пышную грудь в постели

Мила Нитич снялась топлес / instagram.com/mila_nitich_official

Участница проектов Шанс и Голос країни, лауреатка премии от Аллы Пугачевой на международном конкурсе Новая волна, певица Мила Нитич рассказала о своих жизненных принципах в костюме Евы.

На отдыхе в Турции 31-летняя артистка пришла к определенным выводам о своей жизни и месте других людей в ней.

Нитич выложила постельное фото, на котором она лежит на белоснежной кровати абсолютно обнаженной. Грудь артистка прикрыла подушкой.

Певица лежит на животе, сложив руки, будто в молитве, и положив на них голову. Она смотрит в камеру и слегка улыбается. Взгляд у нее при этом, как отмечают поклонники, абсолютно счастливый.

Счастлива Мила Нитич от того, что научилась вычеркивать ненужных людей из жизни. Своим опытом и размышлениями на этот счет она поделилась в подписи к фото: "Я прошла определенный этап в своей жизни, где научилась отказываться от вещей, которые меня расстраивают. А точнее - научилась уходить от людей, которые не способны приносить в мою жизнь позитивные эмоции. И дело вовсе не в моей надменности и зазнайства, просто надоела тратить время зря на людей, которые не способны приносить ничего хорошего. Не хочу быть "Модным Гаджетом, который достался даром", хочу, чтобы мою искренность и любовь принимали, как ценность, которую невозможно купить или продать. И возможно это звучит претенциозно и жестоко, зато честно по отношению к самой себе!"

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Мила Нитич показала обнаженную грудь в Турции / instagram.com/mila_nitich_official

Поклонники певицы высоко оценили ее откровенность - и в рассуждениях, и в фотографиях:

"❤️конфетка, люблю тебя!!!"

"Сексуальная)))"

"Обаятельный взгляд)))❤️❤️❤️"

"Какая вы роскошная!"

"Ох, эта Милочка... Ох и соблазнительница... Ох и красавица... да что там говорить - Леди Грация".

"Очень сексуальная женщина".

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