Голая Мила Нитич засветила пышную грудь в постели

Певица рассказала о том, как правильно любить себя, лежа на белоснежных простынях.
Участница проектов Шанс и Голос країни, лауреатка премии от Аллы Пугачевой на международном конкурсе Новая волна, певица Мила Нитич рассказала о своих жизненных принципах в костюме Евы.
На отдыхе в Турции 31-летняя артистка пришла к определенным выводам о своей жизни и месте других людей в ней.
Нитич выложила постельное фото, на котором она лежит на белоснежной кровати абсолютно обнаженной. Грудь артистка прикрыла подушкой.
Певица лежит на животе, сложив руки, будто в молитве, и положив на них голову. Она смотрит в камеру и слегка улыбается. Взгляд у нее при этом, как отмечают поклонники, абсолютно счастливый.
Счастлива Мила Нитич от того, что научилась вычеркивать ненужных людей из жизни. Своим опытом и размышлениями на этот счет она поделилась в подписи к фото: "Я прошла определенный этап в своей жизни, где научилась отказываться от вещей, которые меня расстраивают. А точнее - научилась уходить от людей, которые не способны приносить в мою жизнь позитивные эмоции. И дело вовсе не в моей надменности и зазнайства, просто надоела тратить время зря на людей, которые не способны приносить ничего хорошего. Не хочу быть "Модным Гаджетом, который достался даром", хочу, чтобы мою искренность и любовь принимали, как ценность, которую невозможно купить или продать. И возможно это звучит претенциозно и жестоко, зато честно по отношению к самой себе!"
Поклонники певицы высоко оценили ее откровенность - и в рассуждениях, и в фотографиях:
"❤️конфетка, люблю тебя!!!"
"Сексуальная)))"
"Обаятельный взгляд)))❤️❤️❤️"
"Какая вы роскошная!"
"Ох, эта Милочка... Ох и соблазнительница... Ох и красавица... да что там говорить - Леди Грация".
"Очень сексуальная женщина".
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