Голая Кристина Асмус игриво постреляла глазками поклонникам

Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina/

Актриса Кристина Асмус время от времени эпатирует публику нескромными фото. Иногда она может демонстрировать голые кадры, но чаще просто хвастается фигурой в белье или очень откровенном наряде.

В своем Instagam Кристина Асмус полностью обнажилась, оставшись в ванной только в одном полотенце. Девушка позировала в ванной, которая стоит перед панорамным окном, повернувшись лицом к нему, а к фотографу - спиной.

Для горячего кадра Асмус показала свой профиль и игриво стрельнула глазками перед камерой. Она спустила полотенце до ягодиц, продемонстрировав голую спину и отсутствие белья.

Асмус не стала комментировать кадр, но добавила много смешных тегов, как например "где гипс", "груди нет, но вы держитесь", "только налево смотришь", "бездарность", "ванную у Гарика отсудила", и другие.

Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina/

"Повезло тем, кто в зданиях напротив", "Тема сисек не раскрыта", "Шикарная", "Обожаю ваше чувство юмора", "Сексуальная", "Ох, Кристинка, щас начнётся))", - пишут ей в комментариях.

Ранее Кристина Асмус показывала свою фиксирующую повязку на левой ноге, и рассказала, что часто рвет связки.