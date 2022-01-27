Голая королева: Рианна в прозрачном белье сверкнула пышной грудью

Рианна снялась в черном прозрачном белье/ instagram.com/badgalriri

Американская певица барбадосского происхождения Рианна, как настоящая женщина, гордится своим телом и смело его демонстрирует.

Особенно если предоставляется случай сняться в профессиональной фотосессии.

На официальной фан-странице певицы в Instagram появились редкие фото, которые были сделаны в рамках рекламной компании коллаборации ее бренда одежды SavageX с американским дизайнером Адамом Сельманом.

Для рекламы были взяты лишь несколько снимков, теперь поклонникам таланта и красоты Рианны доступна полная фотосессия.

На ней знойная красотка предстала в черном прозрачном комплекте белья - трусики, набедренная повязка и бюстгальтер. Певица продемонстрировала свои прелести с самых выгодных ракурсов, показала крупным планом грудь и крутые бедра. Поклонники Рири единогласно пришли к выводу, что уверенная чувственность и пластика пышного тела их кумира - поистине завораживающее зрелище.

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