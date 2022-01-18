УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Голая Анастасия Волочкова прикрыла свои прелести лишь полупрозрачным платочком

18 января 2022, 01:13
Прослушать новость
Остановить

Балерина отдыхает на Мальдивах с новым бойфрендом.

Анастасия Волочкова полностью обнажилась для возлюбленного / instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова отправилась отдыхать на Мальдивы с новым возлюбленным.

Сергея артистка встретила на шоу Давай поженимся в конце декабря. Их роман развивается стремительно, и пара уже проводит совместный отдых на романтическом курорте.

Мужчина часто снимает свою возлюбленную, и кадры у него получаются пикантные но очень красивые. Очевидно, влюбленность раскрыла в паре новые таланты: у Сергея - фотографа, у Волочковой - модели.

На одном из таких снимков балерина позирует у входа в мальдивское бунгало абсолютно обнаженной. Голое тело она прикрывает лишь полупрозрачным цветастым платком.

В подписи к фото Анастасия Волочкова желает фанатам доброго утра - для нее оно явно выдалось именно таким.

Реклама
Голая Анастасия Волочкова в объективе нового бойфренда / instagram.com/volochkova_art

Читайте такжеБез шпагата, но топлес: Анастасия Волочкова игриво обнажила грудь

Ранее Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Голая Анастасия Волочкова прикрыла свои прелести лишь полупрозрачным платочком». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольникГороскоп на сегодня, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольник Невероятное везение и благополучие в год Тигра: названы знаки, которым мощно подфартитНевероятное везение и благополучие в год Тигра: названы знаки, которым мощно подфартит "Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки Крещенские морозы идут в Украину: где и на сколько похолодаетКрещенские морозы идут в Украину: где и на сколько похолодает Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в беду
01:33

Ученые нашли новое средство от похмелья

01:13

Голая Анастасия Волочкова прикрыла свои прелести лишь полупрозрачным платочком

00:53

Даша Астафьева показала сочные формы в бикини и обвинила пенсионеров в своей "неудачной" позе

00:48

Резкий рывок доллара: раскрыт худший сценарий девальвации гривныВидео

00:03

"Прикасаюсь к нему каждое утро": Маша Ефросинина поразила фото в белье

Реклама
17 января, понедельник
23:55

Зеленский поведал, какой предлог может использовать РФ для нападения на УкраинуВидео

23:26

Сторонники Порошенко под зданием суда напали на журналистаВидео

22:45

Порошенко не избрали меру пресечения: суд перенесли на средуВидео

22:36

Полная антисанитария и чужой дядя: в Запорожье умерла 4-месячная девочка, ее мать разыскивают

22:32

Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин: список профессий сократятВидео

22:09

"Для самообороны": Британия поделится с Украиной противотанковым оружиемВидео

22:08

FIFA назвала лучшего футболиста года

21:44

Львов засыпал сильный снегопад и постиг мощный ветер: атмосферные кадрыФотоВидео

21:26

Голодная кутья на Крещение: самый простой и быстрый рецептВидео

21:13

Арестович уволился из Офиса президента и ТКГ: причина в "личном"

21:09

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 январяВидео

21:05

"Угольное дело": обнародована схема с участием Порошенко

20:55

Не украинская традиция: в ПЦУ рассказали, нужно ли купаться на КрещениеВидео

20:26

Украинцам грозит отключение газа - экспертВидео

20:22

Убийство мальчика-сироты: в Запорожье задержаны два рецидивиста

Реклама
20:08

Слава Каминская показала идеальную сочную грудь на танзанийском пляже: "А мама так еще ничего!"

20:05

В СБУ пояснили, как хакерам удалось взломать государственные сайтыВидео

19:41

Выбитые зубы и напуганный ребенок: в Киеве поход в ресторан для компании закончился травмами

19:40

Евровидение-2022 - оглашен список артистов, которые могут представить Украину на конкурсеВидео

19:38

"Для Украины никакого плана "Б" не может быть": Лавров не видит альтернативы "Минске"Видео

19:25

Как Порошенко искал проблемымнение

19:07

На Прикарпатье горе-киллеру оторвало руку во время закладки взрывчатки в автомобиль

19:00

С декабря Порошенко находится в розыске - МВДВидео

18:54

Цены на бензин взвинтили: украинцам назвали новую стоимость на АЗСВидео

18:26

Киевляне заплатят больше за отопление в декабре: почему вырастут платежки и на сколькоВидео

18:26

Дочь Оли Поляковой оригинально поздравила маму с днем рождения

18:15

Порошенко дали шанс, и он им прекрасно пользуетсямнение

18:10

Почему опасно каждый день есть переработанное мясо - комментарий эксперта

18:07

Невероятное везение и благополучие в год Тигра: названы знаки, которым мощно подфартитВидео

18:01

Приметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:53

"Не верю суду": Марина Порошенко назвала дело против мужа "пустым"Видео

17:48

Минздрав упростил вакцинацию подростков от COVID-19: главные измененияВидео

17:44

Женщину, пропавшую в Житомире, обнаружили в лесу: она мертваВидео

17:41

В Днепре мужчина выиграл более 2 миллионов гривен, купив две "лотерейки"

17:05

Какая еда может вызывать бессонницу - ответ ученых

Реклама
17:02

На Голос країни-12 пришла 17-летняя дочь Константина Меладзе - как прошли "слепые прослушивания"Видео

17:00

Электронный браслет и залог на миллиард: Порошенко в суде предъявили обвинениеВидео

16:55

В АТБ предупредили о возможном исчезновении продуктов - причинаВидео

16:49

Украина призвала Германию помочь вооружением, но ФРГ ожидает "дипломатического разрешения ситуации"Видео

16:40

В Слуге народа отреагировали на "помпезное" возвращение Порошенко, сравнив его с МедведчукомВидео

16:34

Школьники смогут оплатить учебу: программу "тысяча Зеленского" расширятВидео

16:32

Melovin заинтриговал снимком в объятиях загадочного мужчины - кем теперь вдохновляется певец

16:26

Поможет ли клубника сжечь опасный жир на животе - комментарий ученых

16:21

Сало и мясо рекордно дорожают: украинцам назвали новую ценуВидео

16:17

Юрий Романенко. Спектакль с возвращением Порошенко в УкраинуВидеоблоги

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять