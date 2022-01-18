Голая Анастасия Волочкова прикрыла свои прелести лишь полупрозрачным платочком

Анастасия Волочкова полностью обнажилась для возлюбленного / instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова отправилась отдыхать на Мальдивы с новым возлюбленным.

Сергея артистка встретила на шоу Давай поженимся в конце декабря. Их роман развивается стремительно, и пара уже проводит совместный отдых на романтическом курорте.

Мужчина часто снимает свою возлюбленную, и кадры у него получаются пикантные но очень красивые. Очевидно, влюбленность раскрыла в паре новые таланты: у Сергея - фотографа, у Волочковой - модели.

На одном из таких снимков балерина позирует у входа в мальдивское бунгало абсолютно обнаженной. Голое тело она прикрывает лишь полупрозрачным цветастым платком.

В подписи к фото Анастасия Волочкова желает фанатам доброго утра - для нее оно явно выдалось именно таким.

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Голая Анастасия Волочкова в объективе нового бойфренда / instagram.com/volochkova_art

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