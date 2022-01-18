Голая Анастасия Волочкова прикрыла свои прелести лишь полупрозрачным платочком

Балерина отдыхает на Мальдивах с новым бойфрендом.
Балерина Анастасия Волочкова отправилась отдыхать на Мальдивы с новым возлюбленным.
Сергея артистка встретила на шоу Давай поженимся в конце декабря. Их роман развивается стремительно, и пара уже проводит совместный отдых на романтическом курорте.
Мужчина часто снимает свою возлюбленную, и кадры у него получаются пикантные но очень красивые. Очевидно, влюбленность раскрыла в паре новые таланты: у Сергея - фотографа, у Волочковой - модели.
На одном из таких снимков балерина позирует у входа в мальдивское бунгало абсолютно обнаженной. Голое тело она прикрывает лишь полупрозрачным цветастым платком.
В подписи к фото Анастасия Волочкова желает фанатам доброго утра - для нее оно явно выдалось именно таким.
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Ранее Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировки.
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