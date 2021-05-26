Голая Alyona Alyona прикрыла грудь и рассказала про секс

Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official/

Украинская реперша Алена Савраненко поделилась новыми фото в контексте своей провокационной акции и альбома Галас. Певица уже не первый раз копирует откровенные фото знаменитостей, а заодно поднимает темы очень важные в современном обществе.

Alyona Alyona скопировала образ Ники Минаж с цветочком и облегающим бельем, и заговорила о сексе. Певица обратила внимание не только о разговорах о сексе между взрослыми, но и на сексуальное образование детей.

"Когда краснеют при слове секс - я слышу "Галас".

Секс - это то, о чем стыдно/страшно говорить большинству из нас. Все начинается с детства: сначала нам нельзя говорить об этом с родителями, социум также стесняется, потом с любимым человеком не выходит. Это я еще молчу о детях и половом воспитании, которое в Украине просто отсутствует.

Из этого следует очень много неприятных вопросов, начиная с проблем в постели от застенчивости и заканчивая тяжелыми болезнями от неосведомленности. Но почему мы так привыкли: о сексе не говорим, но потом удивляемся, чего наши дети такое страшное выделывают в интернете.

Я считаю, что не надо бояться секса, об этом нужно говорить. Как взрослым между собой так и взрослым с детьми", - рассказала певица, и предложила в комментариях рассказать, как читатели обсуждают вопросы секса с детьми.Читайте такжеЭксперт предрек, чем кончит "хулиганка" Alyona Alyona после получения премии Yuna

Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official/

Она скопировала Ники Минаж в образе для одного из ее клипов.

Поклонники бурно отреагировали на эпатажные фото. Много кто поддержал певицу, и даже поделился тем, как обсуждает с детьми секс. Некто, сразу негативно среагировал на подобное предложение. Остальные стали обсуждать фигуру певицы - и одобрять ее фото, и критиковать.

"Так де тут "секс" ???", "Де реп?", "Встидайся, дівко!!!", "Полнота противоестественна для людей, и многие актеры стараются худеть", "Дуже гарне фото, подобається що не соромитися свого тіла ..", "Алена - просто прелесть", "Алена, поднимаешь важные вопросы. Фото конечно же, как всегда - огонь", - пишут ей в комментариях.

Ранее Alyona Alyona разделась и вызвала фурор новой провокацией.

Напомним, что Alyona Alyona приняла участие в шоу Танці з зірками 2020, где обошла многих противников. Смотреть онлайн ее выступления можно на сайте 1+1 video.