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Глюкоза не удержала грудь в слишком откровенном купальнике и поразила поклонников

7 июля 2021, 01:01

Российская певица Глюкоза побаловала фанатов откровенными кадрами.

Глюкоза - Наталья Ионова
Глюкоза - Наталья Ионова / instagram.com/glukozamusic/

Певица Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, часто публикует провокационные горячие фото, на которых демонстрирует свое белье, кучальники, а иногда и просто соблазнительное тело без лишней одежды.

Глюкоза показала сексуальное тело на новых кадрах в сториз своего Instagram, побаловав поклонников очень глубоким декольте и золотистым равномерным загаром.

Девушка не стала подписывать фото, и комментарии видит лишь она сама, но поклонники, которые всегда с восторгом встречают ее пикантные фотосессии не смогли бы пройти мимо.

На кадрах Глюкоза в "закрытом купальнике" легла на живот, засветив грудь в декольте и присела на коленки, продемонстрировав, что купальник почти не прикрывает ее стройное тело.

Глюкоза - Наталья Ионова
Глюкоза - Наталья Ионова / instagram.com/glukozamusic/ скриншот
Глюкоза - Наталья Ионова
Глюкоза - Наталья Ионова / instagram.com/glukozamusic/ скриншот
Глюкоза - Наталья Ионова
Глюкоза - Наталья Ионова / instagram.com/glukozamusic/ скриншот

Ранее Ксения Мишина топлес поразила красотой в женственной фотосессии.

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