Глюкоза не удержала грудь в слишком откровенном купальнике и поразила поклонников

Российская певица Глюкоза побаловала фанатов откровенными кадрами.
Певица Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, часто публикует провокационные горячие фото, на которых демонстрирует свое белье, кучальники, а иногда и просто соблазнительное тело без лишней одежды.
Глюкоза показала сексуальное тело на новых кадрах в сториз своего Instagram, побаловав поклонников очень глубоким декольте и золотистым равномерным загаром.
Девушка не стала подписывать фото, и комментарии видит лишь она сама, но поклонники, которые всегда с восторгом встречают ее пикантные фотосессии не смогли бы пройти мимо.
На кадрах Глюкоза в "закрытом купальнике" легла на живот, засветив грудь в декольте и присела на коленки, продемонстрировав, что купальник почти не прикрывает ее стройное тело.
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