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Гитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркале

21 августа 2021, 02:41

Бас-гитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис побаловала поклонников очередным горячим селфи.

Виктория Де Анжелис
Виктория Де Анжелис / instagram.com/vicdeangelis/

Итальянская музыкантша Виктория Де Анджелис время от времени предпочитает порадовать поклонников своим шикарным телом. Бас-гитаристка Maneskin часто публикует в своем Instagram яркие и эпатажные фото как в образах, так и совершенно обнаженной.

Теперь она опубликовала новое фото топлес - Виктория на нем позирует с голой грудью, делая черно-белое селфи в зеркале. Волосы красиво уложены и спадают на плечи, а обнаженную грудь девушка сама спрятала за эмоджи в виде звездочек.

"Покаааа, Польша!", - подписала она снимок, намекая на то, что группа уже покидает страну. Maneskin 19 августа выступила в Park Kolibki в Гдыне.

Виктория Де Анжелис

Фото Виктории не могло не вызвать бурного одобрения от поклонников, но их сможет увидеть только сама музыкантша - по правилам Instagrаm, отзывы на сториз только автор поста.

Ранее Виктория Де Анжелис позировала раздетая в своей постели.

viber
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