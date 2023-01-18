"Гибрид дельфина и русалки": Королёву перекосило в области груди

Певица Наташа Королёва ужаснула соцсети снимком с сыном Архипом.

Наташа Королева / скриншот YouTube

49-летняя певица Наташа Королёва, которая замалчивает войну в Украине, показала свою истинную внешность.

В сети появилось фото, на котором певица позирует в компании единственного сына.

По мнению интернет-пользователей, певица сейчас находится не в лучшей своей форме. Более того, "досталось" и Архипу Глушко, которого также невзлюбили в Сети.

Наташа Королёва / соцсети

"Немудрено, что Королеву перекосило, муж тянет в одну сторону, мама в другую, Наташа посередине как та обезьяна", "Гибрид дельфина и русалки", "Она давно вся перекошена", "Наташа из кожи вон лезет, пытаясь хоть куда-нибудь и кем-нибудь пропихнуть своего сына", - писали в комментариях под снимком.

Ранее Наташа Королева, которая до сих пор не высказалась о войне на родине, устроила странные пляски в общественном туалете.

На своей страничке в Instagram скандальная артистка опубликовала видео, на котором она вместе с подругой "дрыгались" в туалете.

"Новая рубрика - танцы в тубзике!", - прокричала Королева, после чего стала извиваться перед камерой.

Также мы рассказывали, что певица Наташа Королева пожаловалась на болезнь, от которой страдает уже более 20лет. У нее начались приступы аллергии.

Вам может быть интересно: